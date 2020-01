Golden Globes 2020 in diretta il 6 gennaio, come seguire la cerimonia di premiazione dall’Italia

La notte tra il 5 e il 6 gennaio sarà possibile seguire anche dall’Italia la cerimonia dei Golden Globes 2020 in diretta da Beverly Hills, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky).

Considerati tradizionalmente l’anticamera degli Oscar, la kermesse che anticipa l’aria che tira in fatto di Academy Awards, i Golden Globes 2020 fanno segnare quest’anno quota 77 edizioni. Nella prima grande cerimonia dell’anno, che apre tradizionalmente la stagione dei premi, saranno onorati i migliori titoli e gli artisti più brillanti in fatto di cinema e televisione nell’ultimo anno.

A condurre la 77a edizione del premio che negli Stati Uniti va in onda in diretta su NBC, è ancora una volta Ricky Gervais, che fa da padrone di casa per la quinta volta. Le nomination sono state annunciate lo scorso ​​9 dicembre da Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson (qui tutte le candidature per cinema e serie televisive).

Ricky Gervais hosts the Golden Globes LIVE tonight at 8PM ET/5PM PT on NBC. Pubblicato da NBC su Domenica 5 gennaio 2020

Tra i favoriti per la vittoria dell’ambita statuetta ci sono il film rivelazione Storia di un Matrimonio, recentemente approdato su Netflix dopo aver fatto incetta di consensi alla Mostra del Cinema di Venezia, l’ultimo di Scorsese The Irishman e Tarantino con C’era una volta… a Hollywood (qui i nostri pronostici per la categoria cinema).

Sul fronte serie tv parte avvantaggiata dall’enorme consenso di critica e pubblico la rivelazione Chernobyl, in corsa con ben quattro nomination come Miglior miniserie o film per la tv: il racconto del disastro nucleare del 1986 targato Sky/HBO potrebbe sbancare quest’edizione viste le candidature multiple ottenute, con Jared Harris in lizza come miglior attore per l’interpretazione del protagonista Valerij Alekseevič Legasov e i suoi colleghi Stellan Skarsgård ed Emily Watson candidati come migliori attori non protagonisti in una serie, in una miniserie o film per la tv. Al pari di Chernobyl, con quattro nomination corre anche Unbelievable, la serie Netflix tratta da una storia vera di violenza sessuale seriale, capace di eguagliare in nomination anche la già plurupremiata The Crown, la serie sulla corona inglese di Peter Morgan. Tra le novità che hanno spuntato più di una nomination in quest’edizione, si fanno notare Succession e The Morning Show (tre candidature), ma anche The Loudest Voice e The Politician (due).

Già annunciata la premiazione di Ellen Degeneres, conduttrice dell’omonimo Show, che riceverà il Carol Burnett Award: il riconoscimento è assegnato ogni anno a chi ha dato un contributo eccezionale al panorama televisivo, facendo la differenza dentro o fuori dallo schermo. Tom Hanks, già otto volte vincitore del Golden Globe e 15 volte candidato, sarà onorato invece con il Cecil B. deMille Award per la sua carriera trentennale come interprete di personaggi indimenticabili, ma anche come scrittore, produttore e regista (prima di lui hanno ricevuto lo stesso premio, tra gli altri, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Martin Scorsese e Barbra Streisand).

In Italia sarà possibile seguire lo speciale intitolato La lunga notte dei Golden Globe in diretta tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle 00:55 alle 05.30, Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24 (solo sui canali 100 e 500 di Sky). Le emittenti Sky trasmetteranno in esclusiva per l’Italia la cerimonia di premiazione, in diretta dal palco del Beverly Hilton a Beverly Hills, in California.

La nottata sarà commentata negli studi di Sky TG24 con ospiti, contributi video, approfondimenti allo SkyWall e collegamenti dal red carpet a Beverly Hills. In studio per raccontare e commentare La lunga notte dei Golden Globe 2020 in diretta interverranno le giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio. Con loro anche il vicedirettore di Vanity Fair Italia Malcom Pagani e i volti di Sky Atlantic e Sky Cinema Federico Chiarini e Barbara Tarricone.

Il tradizionale red carpet che precede la cerimonia dei Golden Globes 2020 sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del premio.