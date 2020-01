Video, testo e traduzione di Drive To The Ocean di Michael Stipe, il nuovo singolo per l’ambiente

Lo aveva promesso ed è stato di parola: Drive To The Ocean di Michael Stipe è arrivato ed è disponibile sul suo sito ufficiale nel giorno in cui l’ex frontman dei REM spegne 60 candeline.

La scelta è la stessa del precedente singolo Your Capricious Soul, il primo singolo uscito nel mese di ottobre della carriera solista del cantautore statunitense: acquistando il singolo sarà possibile contribuire alla causa dell’organizzazione no profit Pathway To Paris, mentre con la release precedente i proventi erano destinati agli attivisti di Extinction Rebellion.

In entrambi i casi il tema principale è l’ambiente, e il contributo richiesto per l’acquisto del brano è di appena 0,77 centesimi di dollari. Con l’acquisto del brano sarà possibile ottenere un pacchetto che include l’audio originale in AAC Master, la versione ad alta risoluzione, il video ufficiale e il lyric video ufficiale, l’artwork, un’immagine catturata da un frame del video, il testo e una serie di sfondi adatti a tutti i dispositivi.

Pathway To Paris è stata fondata da Jessica Paris Smith, figlia della sacerdotessa del rock Patti Smith e dalla cantautrice canadese Rebecca Foon. All’associazione aderiscono ogni anno attivisti, musicisti e artisti di ogni tipo, e per l’occasione Michael Stipe ha dichiarato:

Sono così felice di collaborare con Pathway to Paris per quest’anno, il 2020. Il lavoro che stanno facendo è vitale e fondamentale, è essenziale per un futuro che possiamo e dobbiamo pretendere come nostro.

Drive To The Ocean di Michael Stipe è una ballad cupa e trascendentale, che si apre con un 6/8 e si sviluppa in un 4/4 dalle atmosfere mistiche, grazie all’apporto di cori e suoni soffici, il tutto reso speciale dall’inconfondibile timbro dell’ex frontman dei REM.

I REM, del resto, restano una delle band fondamentali degli ultimi 30 anni. Sciolti di comune accordo il 21 settembre 2011, si sono resi eterni grazie a brani come Losing My Religion, It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine), Shiny Happy People, What’s The Frequency, Kenneth?, Imitation Of Life, Bad Day e tantissimi altri.

Tuttavia, non si può dare per scontato che questo secondo singolo della carriera solista di Michael Stipe faccia parte di un percorso verso un primo disco ufficiale. È vero che il cantautore, mentre si trovava a Bologna per assistere alla stampa del suo libro di illustrazioni Our Interference Times: A Visual Record era stato raggiunto da Dario Pappalardo di Robinson e aveva detto di avere 18 brani pronti per un futuro da solista, ma durante la conferenza stampa al Maxxi di Roma era stato interrogato circa un nuovo album aveva risposto:

Per l’album dovete aspettare, non sento la pressione di far uscire uno dopo l’altro i nuovi singoli. Non ho fretta, seguo l’istinto, pubblicherò canzoni solo quando mi sentirò pronto. Non trattenete il respiro e godetevi il viaggio.

Come era avvenuto per Your Capricious Soul, il video ufficiale di Drive To The Ocean di Michael Stipe è stato diretto dallo stesso cantautore, e per il momento non è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale.

Di seguito il testo, la traduzione e il video ufficiale di Drive To The Ocean di Michael Stipe.

I’ll drive through the mountains,

the crumbling west,

I’ll sing like the whales

before man was a pest.

Radio transistor

my friend by my side

I’ll drive to the ocean,

the ocean I’ll drive. We stand at the water

the wind and the sun

where all of God’s creatures

are gathered as one

surfacing, crowning

we blast right through

histories and riches and residue. We came to explore,

just look where that got us

look where that got us. We’d been here before

radio transitor, my friend.

Radio love me,

radio ascend

radio the ocean

radio the end. Radio love me,

radio ascend

radio the ocean

radio the end. Radio love me,

radio ascend

radio the ocean

radio the end. Radio love me,

radio ascend

radio the ocean

radio the end.

