In arrivo una mostra di Michael Stipe a Milano. L’ex REM ha incontrato il direttore della fondazione ICA Alberto Salvadori per un’intervista su YouTube nel corso della quale ha parlato del suo terzo libro.

Il terzo libro di Michael Stipe

Michael Stipe, questo il titolo dell’opera edita da Damiani, è un viaggio fotografico dell’ex REM attraverso i volti dei personaggi che hanno influenzato maggiormente il suo percorso. In copertina compare l’attrice Tilda Swinton e al suo interno troviamo scatti con personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e della musica.

Kirsten Dunst e Beth Ditto non mancano: la prima è stata protagonista del video del brano We All Go Back To Where We Belong, la seconda è la frontwoman del gruppo indie The Gossip. Ancora, troviamo fotografie del regista Gus Van Sant, di LeBron James, Laure Anderson, Helen Christensen e tanti altri.

Michael Stipe è disponibile anche in edizione speciale con 16 tracce audio in cui il cantautore americano racconta le opere presenti nel volume, sia nella loro progettazione che nella loro realizzazione. Le tracce possono essere ascoltate attraverso il QR Code riportato all’interno del libro.

Il volume è disponibile anche nella versione deluxe autografata e con una copertina realizzata dallo stesso ex frontman dei REM.

La mostra di Michael Stipe a Milano

Al termine della presentazione virtuale del libro con il presidente della ICA è stato rivelato che nel 2022 si terrà una mostra di Michael Stipe a Milano, un evento per il quale momentaneamente non esiste una data.

Dopo lo scioglimento dei REM nel 2011 Michael Stipe si è mantenuto in attività sia con la pubblicazione di alcuni singoli da solista e sia sul piano culturale. La mostra di Michael Stipe a Milano sarà uno dei tanti eventi programmati per il 2022, un anno che si fa già tanto atteso al seguito dei numerosi slittamenti del 2021.