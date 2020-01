I Nostri Anni è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso per il 2020

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è I Nostri Anni. Il brano arriverà nel 2020, a gennaio, ma ancora non si conosce la data certa di approdo in radio. Il cantautore romano ha salutato il nuovo anno con l’annuncio del suo ritorno in radio, senza ancora dichiarare per quando è previsto il suo ritorno.

I Nostri Anni rappresenta il naturale seguito discografico di Non Avere Paura, che è diventato la colonna sonora di Baby 2 dopo l’addio ai Thegiornalisti arrivato a sorpresa dopo il grande concerto che hanno tenuto al Circo Massimo di Roma. Già annunciato il tour di supporto al nuovo album, quello da solista, che sarà rilasciato nei prossimi mesi e portato nei maggiori palcoscenici italiani.

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, saranno quindi consegnati secondo le modalità abituali quindi con consegna con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. Queste le date finora annunciate per il tour da solista di Tommaso Paradiso.

21 ottobre Roma, Palazzo dello Sport

27 ottobre Napoli, PalaPartenope

30 ottobre Bari, PalaFlorio

3 novembre Reggio Calabria, PalaCalafiore

6 novembre Catania, PalaCatania

11 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

14 novembre Jesolo (Ve), PalaInvent

25 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

28 novembre Casalecchio di Reno(Bo), Unipol Arena

4 dicembre Torino, Pala Alpitour

I Thegiornalisti, che Tommaso Paradiso lascia alla fine del 2019, nascono nel 2009 con Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Il debutto è del 2011, con l’album Vol. 1, al quale fanno seguire – appena qualche mese più tardi – con il disco Vecchio. Nel 2014, arriva invece Fuoricampo.

Nel 2015, Tommaso Paradiso inizia a farsi conoscere come autore di testi, co-firmando Luca Lo Stesso di Luca Carboni, balzato immediatamente in vetta alle classifiche relative alla rotazione radiofonica. Il 2016 è invece l’anno di Completamente Sold Out, con il quale escono dalla scena indipendente per agguantare quella mainstream, che hanno conquistato con successo.

Nel 2017 arriva la conferma attraverso il rilascio di Riccione, che ottiene 4 dischi di platino per le vendite e diviene il tormentone dell’estate. L’impatto del brano è rispecchiato anche dai numeri riscontrati dall’analisi della rotazione radiofonica ma anche da quelli dello streaming delle piattaforme musicali.

Il 2017 è anche l’anno del successo di L’Esercito Del Selfie di Takagi & Ketra, brano affidato alle voci di Arisa e Lorenzo Fragola, ma anche di Mi Hai Fatto Fare Tardi di Nina Zilli, Partiti Adesso di Giusy Ferreri e Autunno di Noemi, che ha segnato il suo ritorno in musica prima del Festival di Sanremo al quale ha partecipato con Non Smettere Mai Di Cercarmi.

Da Sola/In The Night rinnova la collaborazione tra Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra, che alla sua uniscono la voce internazionale di Elisa, mentre per Gianni Morandi scrive il singolo Una Vita Che Ti Sogno.

Le collaborazioni come autore continuano, con Franco126 e ancora con Takagi & Ketra in La Luna E La Gatta, che condivide con Jovanotti e Calcutta all’inizio del 2019. Nello stesso anno e ancora con Calcutta, scrive Tequila E San Miguel di Loredana Bertè. L’esperienza con i Thegiornalisti si conclude con la hit Maradona Y Pelè che hanno rilasciato nel mese di maggio del 2019.