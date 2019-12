Game of the Year 2019 da Resident Evil 2 Remake a Death Stranding: i migliori giochi dell’anno

Il 31 dicembre è praticamente la giornata dedicata ai bilanci. Capire quale possa ottenere il riconoscimento di Game of the Year 2019 è sostanzialmente una vera e propria impresa, considerando i grossi calibri che si sono sfidati sul mercato nel corso degli ultimi dodici mesi.

Non è nostra intenzione eleggere il titolo che più di altri merita la corona. Sarebbe difficile e quasi sicuramente si andrebbe a scontentare una fetta di pubblico. D’altronde i titoli a cui potrebbe andare un tale ambito riconoscimento sono molto diversi tra loro, con dinamiche ludiche che difficilmente si potrebbero comparare.

No, quest’oggi vogliamo celebrare quelli che più di tutti sono stati i prodotti in grado di elevare ancora una volta il media di riferimento, quello videoludico. È a loro che noi assegniamo, indistintamente e simbolicamente, il Game of the Year 2019, perchè siano d’ispirazione alle prossime generazioni di sviluppatori. Punti di riferimento da cui partire, verso l’infinito e oltre!

Game of the Year 2019, i grandi giochi che hanno segnato l’annata

Kingdom Hearts 3

Si è senza dubbio fatto attendere parecchio, ma alla fine possiamo dire che la pazienza dei giocatori è stata ripagata. Kindgom Hearts 3 entra di diritto tra i Game of the Year 2019, complice il grandissimo quantitativo di contenuti che, come da tradizione, è stato in grado di portare sugli schermi. Una rincorsa durata quattordici anni che è culminata nella chiusura della trilogia durante il mese di gennaio. Per la gioia dei fan, ormai belli che stagionati.

Call of Duty Modern Warfare

Potrebbe sembrare azzardato inserire Call of Duty Modern Warfare tra i migliori giochi dell’anno, ma di fatto la storia quest’anno è molto diversa rispetto al passato. Infinity Ward ha fatto tabula rasa dei precedenti capitoli della saga, ripristinando l’antico splendore ormai andato perduto.

Un lavoro certosino basato sul realismo degli scontri, che non fanno più riferimento ad astruse leggi futuristiche della fisica, ma solo alla cruenza e alla devastazione della guerra contemporanea. Un centro perfetto che non poteva lasciare indifferenti, con gli appassionati che da subito hanno premiato gli sforzi del team di sviluppo.

Gears 5

Restiamo ancora nell’ambito degli sparatutto con una delle più importanti esclusive dell’anno per quanto concerne Microsoft. Gears 5 torna a dettare legge sulla console del colosso statunitense.

Piombo a profusione, come da canoni della serie, e una modalità multigiocatore come sempre ricca di spunti interessanti come la nuova “Fuga”, in cui i giocatori dovranno entrare in un alveare, piazzare una bomba e scappare nel minor tempo possibile.

Resident Evil 2 Remake

Il mese di gennaio è quasi sempre uno dei più freddi in assoluto, ma non è stato il gelo invernale a far tremare i videogiocatori. Il ritorno di Resident Evil 2 nella sua versione Remake ha permesso di godere nuovamente del fascino di uno degli storici capitoli della serie horror targata Capcom.

Una rilavorazione che ha avuto ripercussioni anche sul gameplay, che risulta molto più action rispetto all’originale (in cui era marcata la componente survival) e che spalanca la strada a nuove operazioni similari nel prossimo futuro. E il terzo capitolo è già pronto a esordire nel corso del 2020.

Sekiro Shadows Die Twice

Mattatore nel corso della notte degli Oscar dei videogiochi, i The Game Awards 2019, Sekiro Shadows Die Twice ottiene una menzione d’onore anche nella nostra selezione dei Game of the Year 2019.

Il gioco di FormSoftware non ha lasciato indifferenti i fan del genere: d’altronde come poteva mai accadere una cosa simile per una produzione che porta l’effige e il blasone di uno studio tanto rinomato?

Disco Elysium

E sempre dai The Game Awards 2019 emerge un altro vincitore, capace di portare a casa diversi riconoscimenti, al pari di produzioni ben più blasonate e con più budget a disposizione. Stiamo parlando di Disco Elysium, titolo di certo non mainstream che è però stato in grado di catturare molte attenzioni.

Dinamiche RPG e visuale isometrica con grandissima attenzione data alla storia: un mix perfetto che gli è valso un riconoscimento anche tra i nostri Game of the Year 2019.

Death Stranding

Era chiamato a un nuovo miracolo videoludico, e Hideo Kojima non ha di certo deluso le aspettative. Death Stranding è un concentrato di originalità che mette in campo tutto l’estro del maestro nipponico. Una storia particolarissima e punteggiata di metafore a cui si unisce un gameplay unico nel suo genere (anche se non sono mancate le critiche al “simulatore di corriere espresso”, ndr).

Normale amministrazione per un producer mai banale e che prova sempre a sorprendere i propri fan. Se poi ci aggiungiamo un cast d’eccezione, con i vari Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Guillermo Del Toro tra gli altri, la formula per il successo era più o meno assicurata.

Game of the Year 2019, Nintendo Switch alla riscossa

Pokémon Spada e Scudo

Non riposa sugli allori Nintendo Switch, che in questo 2019 ha sfornato alcune perle particolarmente golose per i suoi aficionados. Su tutte sicuramente Pokémon Spada e Scudo meritano una menzione particolare, complice il grande lavoro svolto da Game Freak in sede di restyling.

I due nuovi episodi della serie si presentano infatti con una veste grafica totalmente rinnovata, e con un gameplay che beneficia delle innovazioni portate da Pokémon Let’s Go Pikachu ed Eevee. Un ottimo passo in avanti che fa ben sperare in vista del futuro.

The Legend of Zelda Link’s Awakening

Altro grande classico che ritorna in una veste rivisitata è The Legend of Zelda Link’s Awakening. A oltre venticinque anni di distanza dall’uscita del capitolo originale, Link e soci approdano sulla console ibrida del colosso di Kyoto.

Un’uscita in grande stile, con il fascino delle avventure d’altri tempi che beneficiano dell’hardware di ultima generazione di casa Nintendo. Un connubio che ovviamente rappresenta un omaggio ai fan storici della serie e un ottimo modo per le nuove generazioni di recuperare quello che a tutti gli effetti è un classico.

Luigi’s Mansion 3

Se il baffuto idraulico quest’anno ha staccato un po’ la spina, concedendosi un po’ di meritato riposo, lo stesso non si può dire di suo fratello. Luigi’s Mansion 3 arriva puntuale sugli scaffali allo scoccare del giorno di Halloween, con l’iconica salopette verde che scorrazza in giro per i livelli della magione infestata che fa da sfondo all’avventura.

Toccherà infatti ancora una volta a Luigi salvare la situazione, contrapponendosi ai piani del malvagio e spettrale Re Boo che ha intrappolato in quadri tutti i personaggi della serie.

Fuori Quota

Fortnite

Ok, non è uscito nel 2019, ma è indiscutibile che Fortnite sia stato uno dei grandi protagonisti dell’annata che si conclude oggi. Il Battle Royale di Epic Games ha rappresentato ancora una volta il punto di riferimento per l’intero settore videoludico. Una costante che non mira a ridimensionarsi, e che promette di essere ancora sulla cresta dell’onda anche durante il 2020.

D’altronde il “reset” operato con il Capitolo 2 ha messo le cose in chiaro: Fortnite è qui per restare. E ovviamente trova posto anche nei nostri Game of the Year 2019.

Quali sono invece i vostri giochi dell’anno? Ditecelo nei commenti.