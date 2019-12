Proiettati verso l’operatore unico Wind Tre: l’ultimo indizio lampante

Non è un mistero che Wind Tre si stiano preparando per diventare a tutti gli effetti un operatore unico, anche sul piano operativo oltre che su quello amministrativo. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, abbiamo l’ennesima prova che i lavori stiano spingendo in questa direzione, rappresentata dalla registrazione del dominio ‘wtre.it’ da parte di VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l. (che scadrà ad un anno esatto dalla data di registrazione, come solitamente accade per un po’ tutti i domini). La registrazione risale allo scorso 27 giugno e costituisce un altro indizio importante. Il lancio, per quello che ne sappiamo, potrebbe avvenire già nel primo semestre del 2020.

Portiamo alla vostra attenzione anche la registrazione di altri domini, tra cui yolomobile.it e verymobile.it, che potrebbero configurarsi come operatori semivirtuali controllati direttamente da Wind Tre (come successo per Kena Mobile di TIM e ho. Mobile di Vodafone in occasione del lancio di Iliad in Italia, che ha spaventato un po’ tutti i provider di telefonia mobile nazionale). Sono diverse anche le testimonianze di utenti che contattando il servizio clienti 3 Italia al numero 133 e messi in attesa hanno avuto modo di gustarsi le note di ‘We Are Family’, brano musicale legato a Wind. Quanto al nome dell’operatore unico, ancora non sappiamo dirvi se sarà W3, WTre o anche WindTre (quest’ultimo già adottato per il settore business).

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che ci si avvicina sempre più all’anniversario di Wind Tre SpA, società nata il 31 dicembre 2016 in seguito alla fusione dei gestori Wind (Veon) e Tre (CK Hutchison) con a capo Maximo Ibarra, all’epoca CEO di Wind ed attuale CEO di Sky Italia, più precisamente dal 1 ottobre 2019. L’integrazione vera e propria sembra ormai essere prossima, e la registrazione del dominio ‘wtre.it’ non ne è che l’ennesima prova.