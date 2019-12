Inaspettata classifica smartphone più venduti del Q3 2019: ecco le posizioni

Vi sorprenderete nell’apprendere quali sono gli smartphone più venduti del Q3 2019, ovvero del periodo compreso tra luglio e settembre di quest’anno. Come riportato da ‘9to5mac.com‘, non sono i top di gamma a farla da padrona, ma dispositivi di fascia media, e quindi dal costo più ammortizzato (o almeno così dovrebbe essere in linea di massima). Lo studio condotto da ‘Counterpoint Research’, il primo posto viene occupato da iPhone XR, il melafonino più a buon mercato proposto dalla mela morsicata. Il secondo posto se lo aggiudica il Samsung Galaxy A10, seguito al terzo dal Galaxy A50. In quarta posizione ritroviamo Oppo A9. Solo quinto iPhone 11, tallonato da Oppo A5s e dal Samsung Galaxy A20. Chiudono la classifica degli smartphone più venduti del Q3 2019 l’Oppo A5, lo Xiaomi Redmi A7 ed il Huawei P30.

Come vi avevamo già anticipato in apertura di articolo, in graduatoria non ci sono chissà quali top di gamma (fatta eccezione per iPhone 11 e Huawei P30), ma principalmente device di fascia media. Per l’occasione iPhone XR è riuscito a guadagnare il 3% di share, mentre Samsung rafforza la propria posizione sul podio con ben due dei suoi dispositivi. Una classifica quella sopra stilata che forse non ci si aspettava di vedere così composta, ma che mette a nudo alcuni aspetti fondamentali del mercato internazionale: i top di gamma non sempre la spuntano, o comunque non sono da ritenersi i preferiti in assoluto degli utenti medi (con quello che costano è anche comprensibile).

