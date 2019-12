Call of Duty Modern Warfare si preparara alla Battle Royale? Un rumor scuote la rete

Un ritorno alle origini a lungo richiesto da parte dei fan quello di Call of Duty Modern Warfare, l’ultimo capitolo della saga a essere stato reso disponibile. Non ha avuto dubbi il team di sviluppo di Infinity Ward, che nel momento in cui ha avuto modo di rimettere mano sulla serie (in virtù dell’alternanza triennale con Sledgehammer Games e Treyarch) ha riportato tutti con i piedi per terra.

Ed è un Call of Duty Modern Warfare che abbandona dunque ogni velleità futuristica e fantascientifica per abbracciare un gameplay improntato sul realismo. Cambiamenti quindi che hanno luogo tanto nel comparto per singolo giocatore – con la campagna che torna dopo un anno di assenza – quanto in quello multigiocatore.

Tra i sacrifici rispetto all’ultima iterazione della saga va annoverata dunque anche la modalità Battle Royale, che di realistico, in fin dei conti, non è che abbia poi tanto. Ma le cose potrebbero molto presto cambiare.

Call of Duty Modern Warfare, cambi di rotta in vista?

Non dare alla community ciò che la community brama è difficile. Mantenere sempre un buon rapporto tra team di sviluppo e fan del titolo è la formula giusta per una vita lunga e ricca di successi per qualsiasi franchise. E Call of Duty Modern Warfare non fa di certo eccezione.

Evitare di includere la modalità Battle Royale nel nuovo capitolo della serie era coerente con il discorso fatto da Infinity Ward, in merito al realismo del gameplay, ma probabilmente non era proprio ciò che gli aficionados si aspettavano dallo studio. Tornare sui propri passi non è di certo una sconfitta, anzi, dimostra la capacità di ritararsi in base alle situazioni che vengono a verificarsi nel periodo successivo al lancio.

E le ultime indiscrezioni trapelate in rete sembrerebbero sottolineare il fatto che la Battle Royale potrebbe presto fare accesso all’interno di Call of Duty Modern Warfare. Le immagini che hanno cominciato a circolare in rete mostrano infatti quella che dovrebbe essere la mappa di gioco, con alcuni focus precisi su determinate location, fotografate nel dettaglio.





















Ovviamente siamo nel campo delle speculazioni dure e pure, quindi il tutto andrà preso con le dovute cautele, in assenza di una comunicazione ufficiale da parte del team di sviluppo. Quello che però è certo è che Call of Duty Modern Warfare non lesinerà di certo sui contenuti, visto il fermento che continua ad animare gli studi di Inifnity Ward, e che porterà in-game succulente novità settimana dopo settimana. Non a caso sembra essere pronta una roadmap che svelerà quali sono i contenuti in cantiere.

