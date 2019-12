Biglietti in prevendita per i concerti di Loredana Bertè nel 2020

Sono ufficiali le date dei concerti di Loredana Bertè, quelle con le quali porterà in giro per l’Italia la musica dell’ultimo album Libertè. Le tappe del viaggio musicale dell’artista di Bagnara Calabra iniziano dal 28 febbraio al Palabassano di Bassano del Grappa.

Le prevendite dei biglietti del tour di Loredana Bertè

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con consegna che sarà garantita secondo le modalità abituali. Si potrà quindi ricevere il biglietto tramite corriere espresso o decidere di ritirarlo sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con un documento e la ricevuta ottenuta tramite TicketOne, mentre in caso di ritiro da parte di terzi è necessaria la produzione di regolare delega con la firma e il documento del delegante e del delegato.

Qui di seguito, le date del tour di Loredana Bertè in programma per il 2020.

28.02.20 – PALABASSANO 2, Bassano del Grappa (VI) 21.00

03.03.20 – TEATRO ROMOLO VALLI, Reggio Emilia 21.00

18.03.20 – POLITEAMA GENOVESE, Genova 21.00

31.03.20 – TEATRO DELLA LUNA, Assago (MI) 21.30

15.04.20 – TEATRO COLOSSEO, Torino 21.30

Il viaggio di Libertè è iniziato alla fine del 2018, nel mese di settembre, quando l’artista ha deciso di rilasciare il suo nuovo album di inediti nel quale si conta anche la firma di Ivano Fossati.

Curiosità sul disco di Loredana Bertè

Del disco, Loredana Bertè aveva spiegato:

“Degli alunni della Scuola Oberdan di Roma, a cui un giorno sono andata a spiegare che il bullo è un cretino e un debole: non capisce che il diverso è un essere unico.«Tutto è nato grazie a una suora e a un insegnante. Sentendo, infatti, un bambino che diceva al compagno ‘porti sfiga’, il docente l’ha ripreso raccontando la storia di Mimì. I piccoli hanno capito e mi hanno mandato disegni, saluti, canti registrati. Gli ho risposto con tutto l’amore che posso. Poi sono venuti al concerto e ho acquisito un pubblico nuovo. Per i prossimi 30 anni sono a posto. Anche se il disco è diretto più ai loro genitori”.

L’album è stato anticipato dal rilascio di due singoli, in radio nello stesso giorno, per poi lanciare definitivamente il disco con il quale è salita anche sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo nel quale ha gareggiato con il singolo Cosa Ti Aspetti Da Me.

Lunghissimo il tour con il quale ha supportato il suo ultimo lavoro sulla lunga distanza, mentre ancora non si spegneva il clamore per il successo ottenuto al Festival di Sanremo per il quale è stata data per favorita fino alla finale, poi vinta da Soldi di Mahmood.

Alla fine dell’ultima edizione di Sanremo, Loredana Bertè aveva anche dichiarato di non avere intenzione di tornare sul palco dell’Ariston e che, quello, sarebbe stato il suo ultimo Festival. Il brano ha ottenuto un ottimo riscontro radiofonico, rimanendo in rotazione fino all’estate che ha affrontato con Tequila e San Miguel di Tommaso Paradiso e Calcutta.

In questi anni, Loredana Bertè si è anche dedicata ad alcune esperienze televisive, come quella ad Amici di Maria De Filippi nel quale ha ricoperto il ruolo di giudice per molte volte, fino all’ultima edizione nella quale è stata l’unico giudice.