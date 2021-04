Loredana Bertè al serale di Amici con Raoul Bova, saranno questi gli ospiti della puntata numero 5 in onda sabato 17 aprile su Canale 5.

Anche stavolta il serale di Amici di Maria De Filippi non va in onda in diretta ma in differita, con ogni precauzione del caso in tema Covid e distanziamento sociale. Nonostante il particolare momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia, Maria De Filippi non rinuncia al piacere di accogliere ospiti in studio.

Due saranno quelli della puntata in onda oggi: uno appartenete al mondo della musica ed uno appartenente al mondo del cinema. Stiamo parlando della cantante Loredana Bertè e dell’attore Raoul Bova, che stasera vedremo in prima serata su Canale5 nel corso del quinto appuntamento con la fase conclusiva del programma.

Loredana Bertè presenterà il suo nuovo singolo, Figlia Di… mentre i concorrenti di Amici giungono esattamente a metà percorso.

Sono rimasti in 10 i talenti che si contendono la vittoria finale: 5 cantanti e 5 ballerini divisi in tre squadre.

Nella squadra Celentano-Zerbi sono in gara Sangiovanni, Deddy e Serena.

Nella squadra Cuccarini-Arisa sono in gara Tancredi, Raffaele, Martina e Alessandro.

Nella squadra Peparini-Pettinelli sono in gara Aka7even, Giulia e Samuele.

Tre concorrenti, dunque, nelle squadre guidate dalla coppia Celentano/Zerbi e dalla coppia Peparini/Pettinelli, ben quattro sono i ragazzi in competizione per la squadra Cuccarini/Arisa. Qualora ad essere eliminato fosse un cantante o un ballerino di quest’ultimo team, le tre squadre raggiungerebbero la sostanziale parità nel numero dei componenti.

In giuria: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, pronti a commentare e a giudicare le esibizioni dei ragazzi sia per il canto che per il ballo. Il direttore artistico del serale di Amici 2021, dopo l’addio di Giuliano Peparini, è Stephane Jarny.

L’appuntamento è per stasera, dalle ore 21.25 su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di MediasetPlay.