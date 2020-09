I concerti di Loredana Bertè sono ancora rinviati. Non è stato quindi possibile organizzare gli eventi che erano già stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus che continua a imperversare in tutta Italia. L’annuncio è arrivato sui canali social dedicati all’artista.

“Mi mancate come l’aria voi, il palco, la musica live, purtroppo però, ad oggi, non essendo stata superata l’emergenza sanitaria Covid-19 ed essendo ancora vigente il DPCM sul contingentamento e distanziamento sociale, siamo COSTRETTI nuovamente a rimandare il tour”.

Il calendario attende ancora di essere riformulato ma non sarà possibile richiedere il rimborso economico poiché gli eventi non sono stati annullati. Sarà invece disponibile il voucher che consente di spendere la medesima cifra sulla piattaforma di acquisto, con scadenza fissata al termine dei 18 mesi successivi all’emissione del buono. I biglietti già acquistati rimangono validi per le date che saranno annunciate prossimamente.

L’artista di Bagnara Calabra ha appena festeggiato i suoi primi 70 anni con un progetto monumentale che riguarda la sua discografia con 5 album da collezione. Gli ultimi anni di Loredana Bertè sono stati particolarmente prolifici e dedicati a una visione diversa del suo percorso artistico con l’inizio delle collaborazioni con Takagi & Ketra e Tommaso Paradiso.

In questi anni, Loredana Bertè si è distinta anche come giudice implacabile di diversi talent televisivi, a cominciare da Amici di Maria De Filippi. L’artista è stata nella commissione esterna per anni, fino a ricoprire il ruolo di unico giurato del programma con giudizi talvolta molto severi.