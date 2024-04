Una settimana fa, abbiamo appreso che il colosso di Seul sta sviluppando il prossimo telefono della gamma Galaxy S Fan Edition, il Samsung Galaxy S24 FE. Ora, nuove prove dell’esistenza del device sono state individuate online, a riprova del fatto che esiste e che potrebbe essere presentato in un intervallo di tempo non troppo distante da oggi.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy S24 FE è stato trovato in quello che sembra essere un database di supporto sul sito web dell’operatore britannico EE. Il telefono è menzionato per nome ed elencato con il numero di modello “SM-F721U“. Tuttavia, la lettera U viene utilizzata nei numeri di modello dei telefoni Galaxy venduti negli Stati Uniti, quindi non è chiaro il motivo per cui sia elencata nel database di un operatore telefonico del Regno Unito. Una cosa è certa: il Samsung Galaxy S24 FE esiste. Sfortunatamente, non sono disponibili dettagli su cosa possiamo aspettarci dal telefono. Il Samsung Galaxy S23 FE era meno un mistero in questo periodo l’anno scorso, il che suggerisce che il debutto del Samsung Galaxy S24 FE potrebbe avvenire molto più tardi rispetto a quello del suo predecessore.

La cosa più interessante del telefono saranno i chipset che lo alimentano. Il Samsung Galaxy S23 FE utilizzava i chip Exynos e Snapdragon utilizzati nella serie Galaxy S22, cosa che ha deluso molti fan. Tuttavia, quei chip più vecchi potrebbero aver aiutato il produttore asiatico ad offrire il Galaxy S23 FE ad un prezzo inferiore, almeno negli Stati Uniti, e non escluderemmo l’azienda sudcoreano dal provare qualcosa di simile per il prossimo modello. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

