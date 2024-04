La gamma Fan Edition di Samsung probabilmente verrà aggiornata quest’anno e, se la storia è indicativa, ciò avverrà nella seconda metà del 2024, forse circa un mese dopo che l’azienda asiatica avrà presentato i suoi nuovi telefoni pieghevoli. Anche se il lancio potrebbe non avvenire prima di sei mesi buoni, sono emersi i primi segnali che il colosso di Seul sta iniziando a mettere insieme il Samsung Galaxy S24 FE, il dispositivo che sarà fondamentale per il successo della sua gamma Fan Edition 2024. È proprio in quel momento che il produttore sudcoreano inizia a mettere insieme la catena di fornitura per il device. Ciò significa che deve valutare i componenti, negoziare con i fornitori e stabilire da dove reperire i vari articoli necessari prima che il dispositivo entri nella produzione di massa, probabilmente nella seconda metà di quest’anno.

Come riportato da “SamMobile”, un rapporto locale dalla Corea del Sud suggerisce che il colosso di Seul ha scelto un fornitore per i circuiti integrati dei driver del display che verranno utilizzati per il Samsung Galaxy S23 FE. Secondo quanto riferito, Anapass, con sede in Corea, produce circuiti integrati e altri prodotti, fornirà il circuito integrato per il display del Samsung Galaxy S24 FE. Si sostiene, inoltre, che il device sarà dotato di un pannello di visualizzazione OLED rigido con una confezione chip-on-film per il driver. È un componente più complicato da produrre rispetto al chip-on-glass.

ARTICOLI CORRELATI

Il produttore asiatico ha già lavorato con questo fornitore, quindi ha sicuramente fiducia nei suoi prodotti. Anapass sembra essere il terzo fornitore più grande di circuiti integrati driver display per Samsung Display per i suoi pannelli OLED per smartphone. Samsung System LSI e Magnachip sono i due principali fornitori di circuiti integrati di Samsung Display. Il Samsung Galaxy S24 FE entrerà in produzione di massa durante l’estate e il dispositivo verrà probabilmente presentato intorno ad agosto o settembre di quest’anno.

Continua a leggere su optimagazine.com