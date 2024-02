Il Samsung Galaxy Z Flip 5 sembra essere una scelta eccellente per chi è alla ricerca di uno smartphone pieghevole di ultima generazione. Grazie alla sua connettività 5G, ad una scheda tecnica top e al caricatore incluso nella confezione di vendita, il telefono regala un’esperienza completa e all’avanguardia. Il dispositivo, quest’oggi, è disponibile in ottima offerta su Amazon al prezzo di soli 1099 euro (invece di 1369 euro di listino) grazie a un super sconto del 20%. Il pieghevole del colosso sudcoreano è disponibile neò colore Nero Graphite, in versione italiana e con la capacità di memoria interna da 512GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce , la consegna ed il reso sono gratuiti e avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Offerta Samsung Galaxy Z Flip5 Smartphone Pieghevole, Caricatore Incluso, RAM... Caricatore incluso: La confezione contiene anche il caricabatterie...

Perfetto per ogni look: Goditi il nuovo display esterno da 3,4”¹...

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 misura 165.1×71.9×6.9mm per un peso di 187gr., è resistente ad acqua e polvere grazie al gradi di protezione IPX8, i materiali di cui è composto sono armor aluminium e vetro. Il dispositivo presenta un principale display Dynamic AMOLED Always-on FHD+ da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2640 pixel, densità pixel 426ppi, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, tecnologia HDR10+ e protezione schermo esterno Gorilla Glass Victus 2; il secondario display è un AMOLED da 3,4 pollici con una risoluzione da 720 x 748 pixel e refresh rate a 60Hz. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), abbinato a 8GB di RAM, 512GB di spazio di archiviazione e GPU Adreno 740.

Il pieghevole è alimentato da una batteria da 3700mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W. Lato software, il Samsung Galaxy Z Flip 5 esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia One UI 5.1.1. Sul retro troviamo una doppia fotocamera con sensore primario da 12MP (f/1.8, OIS) e un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2, 123°); frontalmente un sensore da 10MP (f/2.4). Quanto a connettività il pieghevole offre velocità rete 5G – 8300 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, UWB e tipo di porta USB Type-C 2.0.

