L’espansione della serie Ace di OnePlus con l’atteso OnePlus Ace 3 Pro promette di introdurre ulteriori innovazioni al panorama dei dispositivi mobili. Secondo le recenti indiscrezioni rivelate dal noto informatore Digital Chat Station su Weibo, il design di questo modello sarà distintivo rispetto ai precedenti smartphone di punta del marchio. Infatti, con un display curvo LTPO OLED da 6,78 pollici (1220p) dai bordi curvi e un’eccezionale risoluzione di 1,5K, l’esperienza visiva dovrebbe essere straordinaria. Inoltre, l’utilizzo di un telaio centrale in metallo con un nuovo processo di rivestimento edun retro in vetro promettono un mix di eleganza e solidità.

Il prossimo OnePlus Ace 3 Pro si preannuncia come uno smartphone di fascia alta con specifiche impressionanti, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 con una configurazione massima di 24GB di RAM LPDDR5 e 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0, offrirà prestazioni eccezionali ed un’enorme capacità di archiviazione per soddisfare le necessità degli utenti più esigenti. La presunta batteria di grandi dimensioni, probabilmente da 6000mAh, e insieme alla possibilità di ricarica a 100 W, promette una durata prolungata e tempi di ricarica rapidi.

Per quanto concerne il comparto fotografico, la presenza sul retro di un sensore principale da 50MP come il Sony IMX890 suggerisce la capacità di catturare immagini di elevata qualità. Tuttavia, non è ancora confermata la presenza di un teleobiettivo da 32MP con zoom ottico 2x nella configurazione della fotocamera. Sebbene i dettagli sul momento del lancio siano ancora incerti, questo dispositivo appare come una promettente aggiunta alla linea di smartphone OnePlus, con un focus evidente sulle prestazioni e sulla fotografia avanzata. Quanto all’uscita, il OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe debuttare durante il terzo trimestre del 2024, quindi possiamo aspettarci di scoprire tutte le sue caratteristiche e l’arrivo sul mercato tra i prossimi mesi di luglio e settembre.

Continua a leggere su optimagazine.com