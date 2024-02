All’inizio di quest’anno, l’OEM ha annunciato il lancio del OnePlus Ace 3 in Cina, presentandolo come il successore dell’Ace 2 dello scorso anno. Tuttavia, secondo le voci di corridoio, il marchio si sta preparando a lanciare altri due modelli della serie Ace entro la prima metà dell’anno: l’Ace 3V e l’Ace 3 Pro. Le ultime notizie provenienti da fonti attendibili, incluso il noto informante Smart Pikachu, offrono interessanti dettagli sul prossimo OnePlus Ace 3 Pro. Secondo quanto trapelato, il dispositivo sarà equipaggiato con il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, confermando un’esperienza di utilizzo ad alte prestazioni. Sorprendentemente, OnePlus sta testando il device con una configurazione massiccia di 24GB di RAM LPDDR5 e 1TB di spazio di archiviazione con standard UFS 4.0, garantendo un multitasking fluido e ampio spazio per immagazzinare contenuti.

L’informatore ha aggiunto che anche il nuovo OnePlus Ace 3 Pro continuerà a essere dotato di un pannello OLED con bordi curvi. Questa scelta suggerisce che il design elegante e la qualità visiva resteranno i punti di forza del dispositivo. Con queste specifiche di elevata fascia, il OnePlus Ace 3 Pro promette di essere una scelta allettante per gli utenti che cercano prestazioni eccezionali e un’esperienza premium. Sembrerebbe, inoltre, che il OnePlus Ace 3 Pro presenterà una cornice centrale metallica ed un retro in vetro, suggerendo un design premium e robusto. Tuttavia, al momento non sono disponibili informazioni sulle specifiche delle fotocamere, sulle dimensioni della batteria o sulle capacità di ricarica del dispositivo. Si potrebbe ipotizzare che OnePlus possa mantenere queste informazioni riservate fino al momento del lancio ufficiale.

Tuttavia, alla luce del lancio del OnePlus 12, avvenuto all’inizio di dicembre 2023 in Cina e dotato dello Snapdragon 8 Gen. 3, l’azienda cinese potrebbe effettivamente desiderare di mantenere un intervallo di almeno sei mesi prima di introdurre un altro telefono con lo stesso chipset sul mercato cinese. Di conseguenza, è probabile che il OnePlus Ace 3 Pro possa essere rilasciato tra maggio e giugno di quest’anno.

