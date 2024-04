Il mese scorso è stato evidenziato che il colosso di Seul lancerà tre varianti del prossimo Samsung Galaxy Watch 7. Oltre a ciò, sono venuti fuori anche i numeri di modello delle tre versioni dello smartwatch. All’inizio di questo mese, una delle varianti del Samsung Galaxy Watch 7 è stata avvistata sulla piattaforma Bluetooth SIG. Oggi, la batteria di un’altra versione del prossimo smartwatch è stata individuata sulla piattaforma del Bureau of Indian Standards (BIS).

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, una batteria del produttore sudcoreano con il numero di modello EB-BL705ABY è stata individuata su BIS. Seguendo il numero di modello, sembra che si tratti della batteria della versione cellulare della variante di fascia alta del Samsung Galaxy Watch 7, che porta il numero di modello SM-L705. L’elenco indica che la società asiatica sta pianificando di lanciare lo smartwatch in India. Sfortunatamente, non è stata rivelata la capacità della batteria o altri dettagli sul dispositivo.

Secondo un rapporto precedente, il Samsung Galaxy Watch 7 potrebbe essere dotato di una batteria da 578mAh, che il produttore sudcoreano potrebbe pubblicizzare come una batteria da 600mAh. Si prevede che il prossimo smartwatch sarà dotato di un processore da 3nm , che sarebbe il primo per il colosso di Seul, che si dice che sarà il 50% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’Exynos W930 del Samsung Galaxy Watch 6 (si tratta comunque di dati che non rispecchiano completamente l’utilizzo che l’utente medio fa del proprio dispositivo indossabile nella vita di tutti i giorni). Dovrebbe anche avere una maggiore capacità di archiviazione di 32GB. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

