La serie Samsung Galaxy Watch 6 utilizza il nuovo processore Exynos W930, che offre una maggiore velocità di clock ed un processo di fabbricazione migliorato rispetto al chipset Exynos W920 che ha debuttato con il Samsung Galaxy Watch 4. Mentre l’azienda asiatica ha utilizzato lo stesso chip per i Galaxy Watch 4 e Watch 6, sembra che non farà lo stesso con l’Exynos W930.

Secondo quanto riferito da “SamMobile“, il colosso di Seul sta lavorando su un nuovo chip che alimenterà la serie Samsung Galaxy Watch 7. Il chip potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno e le prime informazioni al riguardo sono state adesso divulgate. Secondo l’informatore Roland Quandt, il Samsung Galaxy Watch 7 utilizzerà un processore Exynos basato sull’Exynos 5535 (che è il suo numero di modello interno e non il numero di modello di marketing). È possibile che il chipset si chiami Exynos W940. Sembra che l’azienda sudcoreana stia lavorando anche su un chipset con il numero di modello interno “Exynos 5400”. Si prevede che sarà anche un chipset indossabile o mobile. Sembra che l’OEM asiatico stia lavorando anche sul processore Exynos 6375. Non sono state rivelate informazioni su questo chip, quindi non sappiamo se è progettato per dispositivi indossabili, smartphone o tablet.

Si prevede che il produttore sudcoreano svelerà i processori Exynos 1430 ed Exynos 1480 per i suoi smartphone di fascia media che saranno lanciati nel prossimo periodo (non sappiamo bene quando). Si pensi che il design del Samsung Galaxy A55, dotato del processore Exynos 1480, è trapelato solo alcune settimane fa. Ne sapremo di più prossimamente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com