Non è un segreto che il colosso di Seul voglia produrre chip da 3nm il prossimo anno e punta ad essere in grado di produrre chip da 2nm e 1,4nm rispettivamente nel 2025 e nel 2027. La società asiatica non creerà il suo prossimo silicio Exynos internamente su nessuno di questi processi. L’Exynos 2400 di prossima generazione, che dovrebbe alimentare i telefoni di punta Samsung Galaxy S24 in molti mercati il prossimo anno, è un chip da 4nm. Anche il primo chip da 3nm di Samsung potrebbe essere rilasciato l’anno prossimo, ma arrivare sul mercato più tardi dell’Exynos 2400. Secondo un nuovo rapporto dei media coreani, la prima soluzione Exynos di Samsung basata su 3nm alimenterà il Galaxy Watch di prossima generazione, in arrivo nella seconda metà del 2024. Non è chiaro se questa soluzione si chiamerà “Exynos W940“.

Come riportato da “SamMobile“, gli smartwatch Samsung hanno utilizzato chip Exynos basati sul processo a 5nm da quando il Samsung Galaxy Watch 4 è uscito nel 2021. L’Exynos W920 da 5nm è stato aggiornato ad un Exynos W930 da 5nm quando la serie Samsung Galaxy Watch 6 è stata rilasciata all’inizio di quest’anno. Il nuovo chip ha una frequenza maggiore di 1,4GHz, ma non è quello che la maggior parte delle persone chiamerebbe un salto generazionale. Secondo quanto riferito, un aggiornamento più significativo avverrà l’anno prossimo, quando la serie Samsung Galaxy Watch 7 arriverà sul mercato, lanciando il primo chip commerciale da 3nm di Samsung.

La serie dovrebbe essere svelata al secondo grande evento Unpacked del 2024, nel secondo semestre. Gli orologi saranno accompagnati dalla linea di telefoni pieghevoli Samsung del 2024, che verrà probabilmente alimentata dallo Snapdragon 8 Gen. 3. In teoria, un chip per smartwatch da 3nm potrebbe portare enormi miglioramenti in termini di efficienza energetica, il che farebbe una grande differenza per l’esperienza utente. I progressi nella durata della batteria sono qualcosa con cui la serie Galaxy Watch ha lottato negli anni precedenti, ma sono stati apportati miglioramenti con il rilascio delle linee Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 6. Il prossimo orologio potrebbe rappresentare quell’enorme passo avanti che gli utenti di smartwatch speravano.

