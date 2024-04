Il prossimo lancio dello smartphone Google Pixel 8a sta attirando l’attenzione di molti appassionati di tecnologia, con nuove informazioni che emergono in merito al suo design e alle opzioni di colore, che dovrebbero essere Obsidian, Porcelain, Bay e Mint. Le immagini mostrano il device da diverse angolazioni, evidenziando le sfumature e i dettagli di ciascuna colorazione. Un punto notevole è il design delle cornici, leggermente più ampie rispetto ai Google Pixel 8 e 8 Pro, ma simili a quelle dei Pixel 7a.

Il nuovo Google Pixel 8a promette di portare importanti novità nel mondo degli smartphone. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che potremmo aspettarci l’annuncio ufficiale durante il prossimo Google I/O 2024 in programma il 14 maggio. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Google Pixel 8a sembra essere dotato di un ampio display FHD+ da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. Alimentato dal potente chipset Google Tensor G3 (a 4nm), abbinato a 8GB di RAM, 128 o 256GB spazio di archiviazione e con CPU octa-core e GPU Immortalis-G715s MC10, è possibile aspettarci prestazioni eccezionali ed un’efficienza energetica ottimale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il prossimo Google Pixel 8a potrebbe offrire sul retro una fotocamera principale da 64MP, un sensore ultra-wide da 13MP ed una fotocamera anteriore da 13MP, consentendo agli utenti di catturare immagini straordinarie e dettagliate in ogni situazione. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000mAh, con ricarica rapida cablata a 27W e wireless a 15W, promettendo una lunga autonomia e garantendo un utilizzo prolungato senza alcuna preoccupazione. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14. Con tutte queste promettenti caratteristiche, il Google Pixel 8a si presenta come uno dei dispositivi più attesi dell’anno nel panorama degli smartphone.

