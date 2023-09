All’inizio del 2023, Google ha annunciato il suo ultimo smartphone di fascia media: il Google Pixel 7a. Il colosso di Mountain View adesso si sta preparando per il lancio della serie Google Pixel 8, prevista per il 4 ottobre. Proprio per questa occasione, sono trapelate sul Web le immagini live del Google Pixel 8a, che dovrebbe essere lanciato nel 2025, grazie alla gentile concessione del tipster Abhishek Yadav. Le immagini live giunte in Rete rivelano che il nuovo Google Pixel 8a sarà simile al suo predecessore, in termini di design. Ad ogni modo, una delle principali differenze che vedremo sul dispositivo riguarda l’angolo più arrotondato, simile alla serie Pixel 8. Andiamo insieme a dare un’occhiata alle immagini live e al design trapelati.

Dalle immagini live trapelate è possibile notare il Google Pixel 8a nell’opzione di colore Blu. Il Pixel 8a, nome in codice ‘akita’, pare mostrare angoli più arrotondati rispetto al Pixel 7a di quest’anno e che il suo design si ispirerà alla serie Pixel 8. ll prossimo smartphone della serie A di Google presenterà un display centrato con notch punch hole e, proprio come già visto a bordo dei precedenti Google Pixel 6a e Pixel 7a, il Google Pixel 8a sarà caratterizzato da un modulo fotocamera a forma di visiera che ospiterà una configurazione a doppia fotocamera posteriore e ovviamente un flash LED. Le immagini live mostrano anche i pulsanti di accensione e i bilancieri del volume posizionati lungo il bordo destro. Mentre, l’alloggio della scheda SIM si troverà lungo il bordo sinistro.

Il mese scorso, il Google Pixel 8a è apparso sul database di benchmark Geekbench rivelando la presenza sotto la scocca di un processore Tensor G3, abbinato a 8GB di RAM, e di una GPU Mali G715 integrata. Lo smartphone, come da elenco di riferimento, verrà precaricato con Android 14 OS. Alcuni mesi fa, è apparsa sul Web la roadmap del Google Pixel affermando che la società potrebbe andare a favore di un ciclo di lancio di due anni per i suoi smartphone di fascia media. Tuttavia, le immagini trapelate suggeriscono che potremmo vedere un Google Pixel 8a nel 2024.

