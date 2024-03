Il colosso di Mountain View ha annunciato ufficialmente la sua serie Google Pixel 8 l’anno scorso ed ora ci sono voci riguardanti il prossimo lancio dello smartphone Google Pixel 8a sul mercato. Si prevede che il dispositivo possa essere presentato al prossimo evento I/O di Google, previsto per maggio 2024. Recentemente, sono emerse diverse informazioni online riguardo il nuovo smartphone, compresi i rendering del dispositivo che sono trapelati. In vista del lancio del Pixel 8a, è stato individuato il dispositivo sul sito web di certificazione IMDA con il numero di modello G6GPR. Questo suggerisce che il colosso californiano potrebbe essere in procinto di rilasciare il nuovo device ed i fan dell’azienda sono in attesa di ulteriori dettagli e specifiche sul dispositivo.

L’elenco riguardanti le specifiche del prossimo Google Pixel 8a ha rivelato che il dispositivo supporterà le opzioni di connettività 5G, WiFi, NFC e Bluetooth. È stato individuato anche sui siti web di certificazione FCC con i numeri di modello G8HHN, GKV4X, G6GPR e G576D. Inoltre, un recente rapporto ha svelato alcune specifiche del prossimo smartphone Pixel 8a. Vediamo quali sono. Secondo il rapporto, il nuovo dispositivo di Google sarà dotato di un display con tecnologia OLED e una diagonale da 6,1 pollici, che offrirà una luminosità HDR e 1400nits di picco e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Si dice che sia alimentato dal chipset Tensor G3, lo stesso utilizzato nella serie Google Pixel 8.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Google Pixel 8a dovrebbe avere le stesse specifiche della fotocamera del Pixel 7a. Questo significa che avrà una configurazione della doppia fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX787 da 64 MP e un ultra-grandangolare Sony IMX712 da 13 MP, mentre sulla parte anteriore si prevede una fotocamera selfie da 13 MP. Inoltre, si dice che sia dotato di una porta di uscita DisplayPort. Secondo le informazioni riportate, il Pixel 7a è attualmente disponibile in 21 Paesi, mentre si prevede che il Pixel 8a verrà lanciato in quei Paesi insieme ad altri, inclusi Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Continua a leggere su optimagazine.com