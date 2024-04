Per chi ha intenzione di puntare sull’ultimo vero top di gamma targato Apple, ossia l’iPhone 15 Pro Max, può contare quest’oggi su uno sconto di rilievo su Amazon per quanto concerne il modello da 256GB in Titanio naturale. Si tratta senza dubbio della variante più costosa degli ultimi flagship ideati dalla casa di Cupertino, ma è possibile risparmiare qualche euro grazie a questo sconto proposto nella giornata odierna dal famoso sito di e-commerce.

Pare stia tornando l’iPhone 15 Pro Max a prezzo basso su Amazon: i dettagli dell’offerta odierna

Diamo dunque continuità alla promozione trattata la scorsa settimana. Approfondendo la questione si può notare come sia stato applicato uno sconto del 13% sul prezzo da listino di 1489 euro, arrivando quindi al costo finale di 1299 euro. C’è sicuramente un bel calo rispetto a qualche mese fa e che potrebbe convincere qualche utente a puntare finalmente su questo iPhone 15 Pro Max. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Un aspetto che può essere ulteriormente vantaggioso è poi la possibilità di sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis. Tale cifra, seppur scontata, risulta essere abbastanza elevata e non accessibile a tutti. Con questa suddivisione a rate del prezzo finale, si può pensare di avvicinarsi ad un acquisto di questo genere, approfittando tra l’altro di uno sconto di rilievo. Dal punto di vista delle specifiche tecniche si può notare come questo iPhone 15 Pro Max in Titanio naturale da 256GB di memoria interna sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion con refresh rate fino a 120Hz.

La Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile. Lato hardware spicca il super processore A17 Pro che garantisce massima efficienza e preserva il consumo della batteria. Infine non si può non parlare del comparto fotografico con la fotocamera principale da 48 megapixel e teleobiettivo 5X, un super zoom per foto nitide anche se lontanissimi.