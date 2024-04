Sappiamo che il Samsung Galaxy S24 non sia arrivato da tanto tempo sul mercato, ma è già possibile acquistarlo ad un prezzo decisamente più conveniente su Amazon. Parliamo dell’ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana che, nella sua versione base da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, si ritrova ad avere un costo molto appetibile. Se non si ha intenzione di puntare su una ROM più ampia, questa può essere l’occasione giusta per portarsi a casa il Samsung Galaxy S24.

Interessante taglio al prezzo del Samsung Galaxy S24 in queste ore su Amazon: dettagli dell’offerta

Si prova ad andare oltre, dunque, i soliti discorsi relativi allo sviluppo software di questi modelli trattati di recente. Il modello presente su Amazon ad un prezzo di favore è quello nella colorazione nera e vediamo più nel dettaglio l’offerta in questione. Il costo attuale di tale smartphone Android di ultima generazione risulta essere di 677 euro. Cifra molto interessante per un dispositivo di questo genere che punta su un comparto tecnico di grande appeal, da fare insomma invidia alla concorrenza.

Prima però di parlare delle specifiche tecniche che riguardano questo Samsung Galaxy S24, ricordiamo come ci sia disponibilità immediata su Amazon e soprattutto non ci siano costi aggiuntivi relativi alla spedizione. In pochi giorni questo top di gamma di stampo Samsung arriverà direttamente nelle vostre case e si potrà optare anche per il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di fare un acquisto di questo tipo. A questo punto vediamo le caratteristiche di spicco di questo Samsung Galaxy S24. Si parte dal display Dynamic AMOLED con risoluzione display Full HD+ da 6,2 pollici.

Ottimo il comparto hardware con la presenza del processore Exynos 2400 supportato da 8GB di RAM ed in questo caso troviamo 128GB di memoria interna. Spazio poi alla tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 12 megapixel. Infine non manca una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida a 25W, ricarica wireless a 15W e ricarica inversa. Il tutto poi arricchito da tante funzioni legate all’intelligenza artificiale.

