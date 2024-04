OPPO ha recentemente annunciato il lancio del suo AI Eraser per gli smartphone della serie OPPO Reno 11, offrendo un nuovo livello di editing delle immagini basato sull’intelligenza artificiale generativa. Questa novità posiziona gli smartphone della serie OPPO Reno 11 come i primi nel loro segmento ad offrire una tale capacità avanzata di editing. L’AI Eraser sfrutta sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per rimuovere oggetti indesiderati dalle foto in modo rapido e preciso. Questa funzione consente agli utenti di migliorare le loro immagini in modo intuitivo, eliminando elementi non desiderati o distrattivi con facilità, senza richiedere competenze avanzate di editing fotografico.

Con la funzione AI Eraser, gli utenti possono ottenere risultati professionali con semplici tocchi sullo schermo dei loro smartphone della serie OPPO Reno 11. Questo aggiunge praticità e creatività all’esperienza fotografica, consentendo agli utenti di catturare e condividere immagini di alta qualità in modo più facile e veloce. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema identifica automaticamente gli oggetti evidenziati e li elimina dall’immagine. Successivamente, l’AI Eraser di OPPO sostituirà l’oggetto rimosso con un contenuto naturale, creando un risultato finale dall’aspetto realistico. Leon Wang, direttore del dipartimento di pianificazione prodotti della serie RENO, ha sottolineato l’impegno di OPPO nell’arricchire le esperienze quotidiane attraverso la tecnologia accessibile a tutti.

L’AI Eraser sarà integrato nella galleria degli smartphone OPPO Reno 11, distinguendosi dagli altri strumenti simili per la sua capacità di generare immagini naturali. OPPO ha annunciato che tale funzione innovativa sarà presto disponibile per gli smartphone OPPO Reno 11, Reno 11 Pro e Reno 11F tramite un aggiornamento OTA previsto per il mese di aprile in corso. La funzionalità sarà implementata a livello globale, ma sarà disponibile inizialmente solo in alcune aree geografiche selezionate. L’AI Eraser, infatti, verrà introdotto sul mercato filippino in primo luogo e successivamente sarà reso disponibile anche in altri mercati globali nelle settimane a seguire.

