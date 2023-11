OPPO è ormai pronta a lanciare sul mercato il suo nuovo set di smartphone della serie Reno 11, che pare sia composto da due dispositivi, ovvero il Reno 11 Vanilla e il Reno 11 Pro. Il produttore cinese ha già dato conferma circa il suo prossimo evento di lancio, in programma in Cina il 23 novembre, a margine di cui molto probabilmente svelerà l’ultima serie. Tuttavia, in vista del lancio ufficiale, alcuni leakster cinesi hanno ottenuto i rendering riguardanti l’aspetto ufficiale della prossima serie Reno 11. Inoltre, il noto leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso alcune specifiche principali dei prossimi dispositivi OPPO. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Come è possibile notare dalle immagini, la prossima serie OPPO Reno 11 pare abbia utilizzato lo stesso design della precedente serie Reno 10, annunciata ad inizio 2023. Inoltre, lo smartphone avrà due anelli per la fotocamera in cui due sensori saranno alloggiati nel primo anello ed il terzo sarà posizionato con un flash nel secondo anello della fotocamera. Secondo Digital Chat Station, l’OPPO Reno 11 Pro sfoggerà un display OLED curvo con una risoluzione di 1,5K. Sotto la scocca, si dice che sia alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, già visto a bordo del Reno 10 Pro+. D’altro canto, si dice che il Reno 11 Vanilla contenga il Soc MediaTek Dimensity 8200. Oltre a ciò, purtroppo, non ci sono ulteriori informazioni circa il display del Reno 11 standard, ma è possibile aspettarci che venga utilizzato un pannello OLED dai bordi curvi con una risoluzione FullHD+.

Questa volta, OPPO abbandonerà la variante Pro+ e, di conseguenza, non troveremo a bordo il sensore teleobiettivo periscopico come sulla serie Reno 11. Tuttavia, l’informatore ha aggiunto che ci sarà un teleobiettivo IMX709 da 32MP, che offrirà uno zoom ottico 2x. Quanto ai prezzi e alla disponibilità, la serie OPPO Reno 11 avrà in Cina un prezzo che si aggirerà tra i 2000 CNY (circa 2560 euro al cambio) e i 3000 CNY (circa 390 euro). Per la presentazione dobbiamo aspettare il prossimo 23 novembre.

