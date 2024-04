La seconda stagione di The Sandman approderà sulla piattaforma di streaming di Netflix tra fine 2024 e inizio 2025. L’appuntamento è molto atteso dagli appassionati di serie TV, considerato il grande successo ottenuto dalla prima stagione.

Sono diverse le novità che circolano in merito al nuovo capitolo della serie. La più rilevante è rappresentata dal numero degli episodi, che sarà di 12, uno in più rispetto alla prima stagione.

The Sandman è un titolo ispirato all’omonimo fumetto di Nail Gaiman, in cui un mago cerca di catturare la Morte per conquistare la vita eterna, ma finisce per imprigionare il suo fratello minore, Sogno. Solo dopo sei anni di prigionia, Sogno riesce a fuggire.

Per quanto riguarda la trama, da sottolineare è il ruolo più centrale che avrà Morte, come confermato dall’attrice che la interpreta: Kirby Howell-Baptiste. “Sarò presente in più episodi – ha dichiarato – La morte è un tassello fondamentale in questa stagione e ci sono alcune storie incredibili che non vedo l’ora di poter condividere con i fan”

The Sandman è creata da Gaiman con David S. Goyer e Allan Heinberg. Tra gli interpreti che compongono il cast della seconda stagione troviamo, oltre a Howell-Baptiste:

Tom Sturridge

Gwendoline Christie

Boyd Holbrook

Jenna Coleman

David Thewlis

