Una nuova commedia che punta il dito diritto al mondo del cinema è in arrivo su Netflix. Fiasco, miniserie in 7 episodi, debutterà in streaming il prossimo 30 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

La storia di Fiasco si basa sulle vicende di un giovane regista che sta girando il suo primo film della carriera. Non tutto però va per il verso giusto e il risultato, una volta che la pellicola è uscita al cinema, non è proprio in linea con le aspettative.

Quando la tragedia si abbatte sul set di un regista esordiente, una troupe dietro le quinte riprende tutto mentre si susseguono incidenti, ricatti e sabotaggi Sinossi Netflix

Fiasco è una serie francese creata da Igor Gotesman, che è anche scrittore e regista, e Pierre Niney, che veste i panni del protagonista. Il resto del cast è composto da:

Géraldine Nakache

Pascal Demolon

Leslie Medina

Louise Coldefy Djimo

Juliette Gasquet

Igor Gotesman

François Civil

Fiasco sarà presentato in anteprima al Festival Internazionale delle Serie di Cannes il prossimo 8 aprile, quando verranno mostrati i primi tre episodi. La serie sarà poi disponibile in streaming dal 30 aprile.

