Il 18 aprile su Netflix arriva Bros, serie comedy girata completamente in lingua ebraica. Creata da Hanan Savyon e Guy Amir, che sono anche sceneggiatori, registi e interpreti, la serie in 8 episodi da 30 minuti è incentrata su una coppia di amici di lunghissima data, il cui rapporto rischie di deteriorarsi a causa di una serie di incomprensioni che sfociano in problematiche apparentemente irrisolvibili.

Pini e Nisso si conoscono da quando erano bambini. La loro amicizia si basa sulla passione per una squadra di calcio, il Beitar Jerusalem e sul bar di cui sono coproprietari. Una serie di circostanze avverse rischia di mettere a repentaglio il loro rapporto proprio quando il Beitar si appresta a disputare la partita più importante della sua storia.

Oltre ad Amir e Savyon nei panni rispettivamente di Nisso e Pini, il cast principale si avvale della presenza di:

Efrat Boimold;

Yaniv Swissa;

Shlomi Avraham;

Uael Sztilman;

Omer Hazan;

Shir Abramov;

Swell Ariel Or.

Dopo alcune rivelazioni scioccanti, due amici partono da Gerusalemme alla volta di Cracovia per una partita di calcio, sperando di lasciarsi i guai alle spalle Sinossi Netflix

Continua a leggere Optimagazine