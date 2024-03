Su Netflix è in arrivo una nuova serie di animazione in cui verranno raccontate le favole più famose dei fratelli Grimm da un punto di vista tutto femminile, quello di Charlotte, sorella minore degli scrittori Jacob e Wilhelm. L’anime in questione si intitola The Grimm Variations e sarà disponibile in streaming dal 17 aprile 2024.

La serie giapponese è stata creata dal collettivo Clamp, composto da sei autori e prodotta dalla Wit Studio di Tokyo, con George Wada nel ruolo di produttore esecutivo.

La sorella minore dei fratelli Grimm, Charlotte ha un modo di vedere le fiabe che le raccontano Jacob e Wilhelm completamente differente. Questo anime è una rivisitazione di favole classiche narrate secondo una prospettiva tutta nuova.

Il prologo e l’epilogo sono diretti da Yutaro Kuba e Satomi Maiya. Poi, ognuno dei 6 episodi di The Grimm Variations ha un regista diverso. Nello specifico:

Cenerentola, diretto da Yoko Kanamori Cappuccetto Rosso, diretto da Yasuhiro Akamatsu Hansel e Gretel, diretto da Junichiro Hashiguchi Gli elfi e il calzolaio, diretto da Yumi Kamakura I musicisti della città di Brema, diretto da Masto Takeuchi Il pifferaio di Hamelin, diretto da Shintaro Nakamatsu

