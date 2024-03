Sono stati annunciati i concerti di Rose Villain nel 2024. Dopo il successo del nuovo album di inediti, la cantante sarà sul palco per tutta l’estate e non solo.

Quest’estate, inoltre, Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay in programma il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Rose Villain ha pubblicato l’album Radio Sakura, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Alla seconda settimana di disponibilità, è stabile sul podio della Top Album FIMI alla numero 3. In questo scenario ricco di musica e di soddisfazioni, Rose Villain annuncia il Radio Sakura Summer Tour 2024.

Si tratta di nove date tra giugno e settembre, che riporteranno Rose Villain sul palco con una ricca scaletta che si concentrerà in modo particolare sui brani del nuovo album. Non mancheranno dal vivo anche una selezione di successi estratti dai precedenti progetti discografici dell’artista, che ha di recente raggiunto il pubblico più ampio grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Ma non solo live estivi: in autunno sarà anche in concerto nei club della penisola. I biglietti per tutti i concerti di Rose Villain sono disponibili nei punti vendita abituali e su TicketOne.

I concerti di Rose Villain nel 2024

DATE OUTDOOR

1 giugno – LIVORNO – Straborgo

15 giugno – RIESE PIO X (TV) – Avis Live Music

4 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

7 Luglio – CAMERINO (MC) – Phoenix Festival

10 luglio – AREZZO – Men/Go Music Fest

21 luglio – SARZANA (SP) – Moonland

29 luglio – UDINE – Udinestate

14 agosto – ARBATAX (NU) – Arabax Music Festival

23 Agosto – BELLARIA-IGEA MARINA (RN) – Beky Bay

7 Settembre – BRESCIA – Epicentro Music Festival

DATE INDOOR

17 ottobre – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre – PADOVA – Hall

25 ottobre – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre – MILANO – Fabrique