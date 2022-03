In Piango Sulla Lambo di Guè Pequeno troviamo una nuova collaborazione con Rose Villain, già partner in crime del rapper milanese nei singoli precedenti Chico (con la partecipazione di Luché) ed Elvis.

Piango Sulla Lambo di Guè Pequeno si apre con la voce di Rose Villain filtrata dal vocoder, una scelta che la giovane artista giustifica con queste parole: “Riflette all’infinito la sensazione di solitudine”.

La solitudine, infatti, è ciò di cui parla il testo di questo nuovo singolo da Gvesvs. Ancora, Rose Villain trova nella musica uno strumento con il quale possiamo combattere i nostri demoni. “Baby, piove tanto ma piove dentro”, canta il ritornello dopo aver snocciolato costrutti pulp che raccontano la storia di una persona che non si taglia i polsi per non sporcare il Rolex, che sta ferma dentro la sua Lamborghini avvolta nella nebbia dopo aver perso la sua dolce metà.

Ricchezza e solitudine, dunque, vengono raccontate su una base urban e giri melodici leggeri, elementi che fanno di Piango Sulla Lambo di Guè Pequeno una ballata che parla di quel senso di vuoto e smarrimento che arriva dopo la fine di una relazione.

Gvesvs di Guè Pequeno è uscito nel dicembre 2021 e presto ritroveremo Cosimo Fini – questo il nome di battesimo del rapper – sul palco con il suo G Capitale Tour. L’estate del rapper inizierà il 18 giugno ad Alghero (SS) con un evento gratuito per concludersi il 30 luglio a Paestum (SA).

Con Piango Sulla Lambo di Guè Pequeno, disponibile da oggi in rotazione radiofonica, riceviamo il messaggio sul difficile rapporto tra il denaro e la felicità, che di certo non sono elementi correlati quando – secondo il testo – viene a mancare l’amore.

[Intro: Rose Villain]

Piango sulla Lambo

E, baby, piove tanto

Ma piove dentro

[Strofa 1: Guè]

Gli altri che ne sanno, più pieno di grane che di grano

E pensare che per questo io pregavo

Bramo per il successo, poi schiavo dell’eccesso

In strada è guerra santa, a due e ottanta sopra il mezzo

Il vento ghiaccia, lacrime diventano cristalli

Euro messi a ventagli e dopo ho sposato i miei sbagli

Al demone che ho dentro poi non gli ho mai sparato

Frequentandolo me ne sono innamorato

In queste notti ho visto il lato buono del male

Contro il muro del suono mentre muore la morale

E noi perdenti vincere, le lame nelle viscere

Dipende come inizi, poi sai già come finisce, eh, eh

[Bridge: Guè & Rose Villain]

Ricontando ogni danno

Qua dal fango non risalgo

Piove tanto, prego un santo

Mentre piango sulla Lambo

[Pre-Ritornello: Rose Villain]

Piango sulla Lambo

E, baby, piove tanto

Ma piove dentro

[Ritornello: Rose Villain]

E ora che io ho perso anche te

Mi gioco quello che è rimasto al blackjack

Non vedo luce in ‘sta nebbia

Ho il cuore che, no, non rallenta

[Strofa 2: Guè]

Ho fatto sogni al neon, sicario come Léon

Resto muto, sì, mi hanno riconosciuto reo

Metto in rima un referto, ti ho persa a cuore aperto

Sono un altro bugiardo, prometto sotto effetto

E questi palazzi sono i miei genitori

Mi hanno trafitto l’anima come un yakitori

Gli amici traditori, le malelingue e i loro traduttori

Yves Saint Laurent sugli acceleratori

[Strofa 3: Rose Villain]

E non mi taglio i polsi per non sporcare il Rollie

Ma ‘ste lancette graffiano i miei giorni come dei rasoi

Pensieri sepolti tra Belvedere e soldi

Mi arrendo al mio destino, baby, hikikomori, ah

Ora penso: “Dove sbaglio?”, gioco anche le perle

E la roulette è ferma proprio sulla data del tuo maledetto compleanno

Se perdo te, ho perso tutto

Almeno piango sulla Lambo

[Pre-Ritornello: Rose Villain]

Piango sulla Lambo

E, baby, piove tanto

Ma piove dentro

[Ritornello: Rose Villain]

E ora che io ho perso anche te

Mi gioco quello che è rimasto al blackjack

Non vedo luce in ‘sta nebbia

Ho il cuore che no, non rallenta

[Outro: Guè & Rose Villain, Rose Villain]

Ricontando ogni danno

Qua dal fango non risalgo

Piove tanto, prego un santo

Mentre piango sulla Lambo, yeah

Uh-uh-oh

Uh-uh-oh