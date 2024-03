Samsung ha presentato una versione aggiornata del tablet Galaxy Tab S6 Lite. Il grande marchio tecnologico sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) in Paesi vari europei, inclusi Romania, Irlanda e altri ancora. Il tablet è disponibile sia in versione in connessione Wi-Fi che LTE. In precedenza, il tablet era stato individuato con certificazione BIS, che aveva indicato che il suo lancio in India sarebbe imminente. Si prevede che il colosso sudcoreano annuncerà ufficialmente il tablet nelle prossime settimane anche in altri mercati globali.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) mantiene il display LCD TFT da 10,4 pollici delle versioni precedenti, con l’unica novità rappresentata dall’aggiornamento del chipset. Il colosso di Seul ha confermato che il tablet è supportato da un SoC octa-core con una velocità di picco di 2,4GHz, senza specificare il nome esatto del chipset. Tuttavia, informazioni precedenti provenienti dal database di Google Play Console indicano che il dispositivo utilizza il SoC Exynos 1280. Ecco a seguire le specifiche complete del tablet appena annunciato: display LCD TFT da 10,4 pollici con risoluzione WUXGA+ (2000 x 1200 pixel), rapporto di aspetto 15:9, e supporto per S-Pen; processore octa-core con velocità di clock fino a 2,4GHz con 4GB di RAM e opzioni di archiviazione da 64 o 128GB, espandibili tramite slot per schede microSD fino a 1TB.

L’interfaccia OneUI 6 è basata su Android 14. Quanto al comparto fotografico, il Galaxy Tab S6 Lite (2024) sfoggia sul retro una fotocamera da 8MP con autofocus e registrazione video FHD; davanti, troviamo una fotocamera da 5MP. Il device è alimentato da una batteria da 7040mAh con supporto per la ricarica rapida da 15W. Quanto ad altre caratteristiche e connettività, il device offre accelerometro, giroscopio, sensore Hall, sensore di luce RGB, Dolby Atmos, AKG; LTE/Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, Wi-Fi Direct, Smart Switch PC, jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C e USB 2.0. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ha debuttato sul mercato europeo, con l’inizio ufficiale delle vendite programmato per oggi 28 marzo. Il dispositivo sarà disponibile in tre varianti di colore: Oxford Gray, Chiffon Pink e Mint. Si prevede che il tablet arriverà anche in Italia, con un prezzo di lancio di circa 400 euro.

