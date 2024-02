Si stanno accumulando ulteriori prove che suggeriscono che il colosso di Seul si sta preparando a rilanciare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite o almeno a portare sul mercato un successore di qualche tipo. Per quanto strano possa sembrare, rapporti ed eventi recenti indicano che l’azienda asiatica sta aggiornando questo vecchio tablet per un lancio nel 2024 e, di recente, il presunto Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è apparso sul Global Certification Forum (GCF). Il tablet è comparso su GCF con numero SM-P625. Quest’ultimo indica che la variante certificata dispone di connettività 4G. Nessun altro dettaglio è stato rivelato da GCF, ma non è tutto. Questo strano tablet aggiornato è stato avvistato anche mentre passeggiava attraverso il benchmark Geekbench a fine gennaio. Il benchmark ci dà un’idea migliore delle specifiche del tablet.

Come riportato da “SamMobile“, la voce in Geekbench riporta il numero di modello SM-P620, che dovrebbe corrispondere all’aggiornamento solo Wi-Fi del Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Il benchmark suggerisce che il tablet sarà alimentato dal chip Exynos 1280, 4GB di RAM e Android 14. L’originale Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610/SM-P615) ha quasi quattro anni; è stato fornito con un chip Exynos 9611 e Android 10. Due anni dopo la sua uscita, il colosso di Seul ha aggiornato il dispositivo con il modello 2022 (SM-P613/SM-P619), fornito con la nuova versione del sistema operativo Android 12 e il chip Snapdragon 720G o 732G, a seconda delle opzioni di connettività.

Considerati questi numeri di modello, è logico dedurre che i numeri di modello SM-P620 e SM-P625 scoperti da GCF e Geekbench appartengono ad un aggiornamento di un aggiornamento e potrebbero arrivare sul mercato come Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024). Resta da determinare se questo modello aggiornato avrà o meno qualcosa in più da offrire oltre ad una versione del sistema operativo e un chip più recente. Se il prezzo è corretto, potrebbe essere una proposta di valore decente per gli acquirenti di tablet con un budget limitato.

