Il colosso di Seul ha in programma di lanciare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite per la terza volta. Sì, state leggendo correttamente. Il dispositivo è stato originariamente lanciato nel 2020 e rilanciato con un processore più recente due anni dopo. Ora che sono trascorsi due anni dal lancio del rinnovato Samsung Galaxy Tab S6 Lite, l’azienda asiatica è pronta a lanciare la sua terza iterazione. Un dispositivo nuovo e senza preavviso con numero di modello SM-P625 è stato individuato nei database FCC (FCC ID A3LSMP625) e UL. Il numero del modello mostra che il dispositivo sarà lanciato come Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Come riportato da “SamMobile“, la certificazione del prossimo tablet rivela che è dotato di Bluetooth 5.3, che è una versione più recente rispetto al Bluetooth 5.0 utilizzato nelle versioni 2020 e 2022 del device. La prossima versione disporrà anche di Wi-Fi dual-band, 2G GSM, 3G UMTS e 4G LTE. La certificazione FCC rivela che la batteria del Samsung Galaxy Tab S6 Lite (numero modello EB-BT725ABU) supporterà la ricarica rapida via cavo con 15W (9V, 1,67A). Il dispositivo supporterà anche la SPen, che funziona a 531KHz. La batteria sarà prodotta da BYD, mentre Wacom produrrà la SPen (CP-911-01B-X).

Il tablet è elencato come compatibile con una Book Cover con numero di modello EF-BP610. Poiché questa copertina del libro è compatibile anche con il Galaxy Tab S6 Lite 2020 e il Galaxy Tab S6 Lite 2022, significa che anche il Galaxy Tab S6 Lite 2024 avrà dimensioni simili ai suoi predecessori. La certificazione UL (Underwriters Laboratories) della batteria rivela che la sua capacità nominale è di 6840mAh (26,34WHr). Un precedente rapporto ha rivelato che il device sarà spinto dal processore Exynos 1280, 4GB di RAM e Android 14 (One UI 6).

