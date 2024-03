Il giustiziere a cavallo con la maschera nera e l’iconica Z come simbolo, tra per tornare in TV. A riportare Zorro sul piccolo schermo ci pensa Paramount+, che ha annunciato con France Télévisions una collaborazione per realizzare una nuova serie sul celebre personaggio creato nel 1919 da Johnston McCulley.

La serie, il cui titolo non è ancora stato confermato, è creata da Benjamin Charbit e Noé Debré, che ne sono anche scrittori insieme a Emmanuel Poulain-Arnaud. Jean-Baptiste Saurel e Emilie Noblet sono i registi di tutti e 8 gli episodi.

Questo nuovo capitolo dell’epopea di Zorro ci riporta nel 1821, quando Don Diego de la Vega, interpretato dall’attore francese Jean Dujardin (premio Oscar per The Artist), diventa sindaco di Los Angelese e si impegna a migliorare la sua città, che vive un periodo di difficoltà finanziaria a causa del potente e cinico uomo d’affari chiamato Don Emmanuel.

I poteri che la legge conferisce a Don Diego non bastano per combattere la criminalità e quindi, dopo 20 anni, è costretto a riprendere la maschera e il mantello e riportare in vita Zorro. Don Diego sarà così chiamato a proteggere la sua doppia identità, messa in crisi anche dalla moglie Gabriella che non sa chi si cela dietro quella maschera da giustiziere.

Insieme a Jean Dujardin, nel cast internazionale figura anche il comico siciliano Salvatore Ficarra, senza il suo storico partner Picone, con cui è reduce da Incastrati. Gli altri interpreti principali sono:

Audrey Dana (L’accusa)

André Dussolier (Il favoloso mondo di Amélie)

Eric Elmosnino (Mike)

Grégory Gadebois (L’ufficiale e la spia).

La serie televisiva su Zorro sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming di Paramount+.

Continua a leggere Optimagazine