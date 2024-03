Il marchio cinese di elettronica Vivo sta per svelare la sua nuova serie Vivo X Fold 3, generando grande attesa tra gli appassionati di tecnologia. Con l’avvicinarsi della data di lancio ufficiale, sono state diffuse online le prime immagini reali dello smartphone Vivo X Fold 3 Pro. Queste foto rivelano dettagli della sua innovativa progettazione pieghevole, alimentando l’entusiasmo dei consumatori di tutto il mondo. Lo smartphone, nella sua variante di colore bianco, si distingue per un design incredibilmente sottile e sofisticato. I pannelli laterali presentano un elegante mix di colori grigio/argento.

Sul lato destro del Vivo X Fold 3 Pro, troviamo il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, mentre sul lato sinistro è posizionato un pratico cursore di avviso. Nella parte inferiore, sono visibili la porta di ricarica USB Type-C, le griglie degli altoparlanti ed un microfono, mentre nella parte superiore è presente un ulteriore microfono. Il retro del dispositivo ospita un comparto fotografico caratterizzato da un modulo di forma circolare, marchiato Zeiss, che si protende leggermente. Tra i sensori della fotocamera, spicca uno principale da 50MP OV50H con OIS, un ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo periscopico da 64MP OV64B; il modulo include anche una torcia LED dual-tone.

Il display principale pieghevole OLED da 8,03 pollici mostra cornici simmetriche leggermente spesse, con una cerniera robusta. Va notato che la fotocamera frontale interna è posta all’estremità destra del display, anziché al centro. Passando al display di copertura OLED da 6,5 pollici, esso si distingue per le cornici estremamente sottili e leggere curvature ai lati, con una fotocamera selfie da 32MP a foro perforato posizionata centralmente. Le specifiche previste includono il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, interfaccia OriginOS 4 basata su Android 14. La batteria è da 5700mAh con supporto per la ricarica wireless e cablata fino a 120W. Il lancio sul mercato cinese è fissato per il 26 marzo. La X Fold 3 Pro sarà proposta in due varianti di archiviazione: 16/512GB e 16/1TB, con prezzi stimati rispettivamente di CNY 13.999 (circa 1804 euro al cambio attuale) e CNY 14.999 (circa 1933 euro al cambio).

