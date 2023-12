Vivo è pronto a lanciare presto la serie di smartphone pieghevoli di punta, Vivo X Fold 3. Adesso, una nuova fuga di notizie ha rivelato alcuni dettagli chiave riguardanti il modello Vivo X Fold 3 Pro. L’affidabile fonte cinese di notizie tecnologiche Digital Chat Station ha di recente rivelato su Weibo dettagli molto interessanti su quest’ultima versione Pro: si tratta di un pieghevole la che debutterà non prima del 2024.

Il noto informatore DCS aggiunge anche che il prossimo Vivo X Fold 3 sarà dotato di uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni in-display. Tuttavia, non è ancora ben chiaro se il sensore sarà integrato sia nel display principale che in quello di copertura. Per adesso, non si sa quali siano le differenze tra i modelli X Fold 3 e X Fold 3 Pro. Ad ogni modo, è possibile che la versione Pro vanti una configurazione di archiviazione più elevata, come 24GB di RAM e 1TB di memoria interna. Una tale configurazione, qualora dovesse essere questa, renderebbe il Vivo X Fold 3 Pro uno dei dispositivi più potenti sul mercato smartphone. Nel frattempo, la variante standard X Fold 3 potrebbe presentare fino a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione.

Digital Chat Station aggiunge che l’X Fold 3 Pro potrebbe essere equipaggiato anche con il processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Tuttavia, questo non sorprende più di tanto, se consideriamo che il suo predecessore Vivo X Fold 2, è dotato del chipset Snapdragon 8 Gen. 2. Sfortunatamente, l’informatore non ha rivelato altri dettagli su questo telefono pieghevole. Come già accennato ad inizio articolo, una delle novità riguardanti il Vivo X Fold 3 Pro sarà la presenza di un lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display. Tale sensore, che forse sarà integrato sotto lo schermo interno pieghevole, costituisce un importante step in termini di sicurezza dei dispositivi mobile.

