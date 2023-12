Si dice che Vivo sia pronto a lanciare in Cina la nuova serie di smartphone pieghevoli che include gli X Fold 3 e X Fold 3 Pro, rispettivamente con numero di modello V2303A e V2337A. Secondo recenti rapporti giunti dal noto tipster cinese Digital Chat Station, sono state rivelate le specifiche chiave del modello Pro; ecco i principali dettagli che riguardano il display, le fotocamere e le specifiche di ricarica.

Il Vivo X Fold 3 Pro dovrebbe essere dotato di un display LTPO principale interno pieghevole con risoluzione 2K e il supporto per una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, sia lo schermo interno che quello di copertura, saranno provvisti di un supporto per il lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni, proprio come il precedente X Fold 2. Per quanto riguarda il comparto fotografico, secondo DCS, il foldable potrebbe disporre sul retro un modulo a tripla fotocamera, che ospita una fotocamera principale da 50MP con OIS. Nella parte posteriore dovrebbero esserci anche un obiettivo ultra-wide e un teleobiettivo a periscopio. Per quanto riguarda le specifiche di ricarica, è stato detto che lo smartphone potrebbe supportare una funzione di ricarica rapida cablata da 100 W. Oltre al supporto per la ricarica rapida cablata, sul device potrebbe essere supportata anche una funzione di ricarica wireless da 50 W.

Per quanto concerne il lancio sul mercato (presumibilmente a marzo o aprile 2024), è probabile che Vivo X Fold 3 Pro debutti insieme al tablet Vivo Pad 3, alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9300. Oltre alle specifiche di cui sopra, i precedenti aggiornamenti hanno rivelato che il modello Pro della nuova serie dei pieghevoli Vivo sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 con possibili varianti di archiviazione, tra cui un massimo di 24GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione.

