Evviva di Gianni Morandi è un messaggio che si presenta chiaro sin dal titolo. Con questo brano l’eterno ragazzo di Monghidoro e il suo figlio spirituale Jovanotti si lanciano in picchiata verso l’estate, ormai alle porte – tutte aperte, come abbiamo appreso al Festival di Sanremo 2022 – e pronta ad accogliere tutti quei singoli candidati al titolo di tormentone.

Evviva è la title-track del nuovo album di Gianni Morandi. Il mood è quello di Viva La Gente del Quartetto Radar, che i due compari estendono in un inno al mondo e alla vita, ringraziando per ogni cosa e trovando il lato positivo anche in “quest’Italia bella e pazza” che è un presente da accettare. Le good vibes ci sono tutte e lo stile è tipico di Jovanotti, che ha fatto di Gianni Morandi il megafono di tutto il suo estro e la sua voglia di raccontare la bellezza dell’esistenza.

L’invito è quello di una festa: i due artisti ci accompagnano per le strade e raccontano cosa incontrano nella quotidianità, dove anche i problemi non sono più ostacoli ma momenti di riflessione. Con questo brano Gianni Morandi e Jovanotti rimangono in pista e confermano il sodalizio, la loro amicizia e la loro voglia di cantare e farci ballare.

Impossibile restare fermi a guardare, quando Morandi e Cherubini sono sul palco. Un brano che si scopre necessario, Evviva, in un contesto storico in cui subiamo ancora il trauma della pandemia e conviviamo con la paura della guerra o meglio, delle guerre che ogni giorno dilaniano il mondo.

Tensioni politiche, disastri sociali e campagne d’odio sui social, con Evviva di Gianni Morandi e Jovanotti vengono messe da parte per alzare il volume al massimo e uscire ad abbracciare il mondo che ci circonda. L’estate è anche questo, non è soltanto una spiaggia.

Testo

Mi son perso un’altra volta tra le mille tentazioni

Non c’è tregua, non c’è sosta a questa voglia di emozioni

Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati

Sai com’è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati

Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente

Che mi ha detto: “Caro Gianni cogli l’attimo fuggente

Perché è un attimo e lui passa e non sai più dov’è andato”

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

Chi ha dato, ha dato, ha dato Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Wooh

Evviva! Quest’Italia bella e pazza si divide su ogni cosa

Casa, chiesa, retе e piazza, moralista e fantasiosa

I miei tеmpi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo

Hai un reclamo c’è un ufficio, ma non ricordo l’indirizzo

Questo caos lo so, lo ammetto, alla fine ci sto dentro

Quando insisti su un difetto poi diventa un talento

Cogli l’attimo fuggente che tra un attimo è passato

Italiani bella gente, il Paese mio adorato Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva!

Na-na-na-da-da-do-do (Wooh)

Oh-oh

Evviva!

Oh-oh

(Evviva! Evviva! Evviva! Evviva!) [Bridge: Gianni Morandi & Jovanotti, Jovanotti]

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva (Wooh)

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva!

