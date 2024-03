Purtroppo per tante famiglie italiane in difficoltà, il bonus bollette elettriche sta per subire una modifica sostanziale dal prossimo 1 aprile. L’importo finora straordinario della misura di incentivo statale è destinata a ritornare ordinaria nel giro di poche settimane. Vediamo esattamente come.

Proprio il primo giorno del prossimo mese scadrà il già citato contributo straordinario previsto per i clienti domestici che ne avevano beneficiato nell’ultimo trimestre del 2023 e ancora nel primo trimestre 2024. Lo scorso settembre, in effetti, il governo Meloni aveva previsto un esborso più cospicuo per le famiglie in maggiori difficoltà. L’importo aggiuntivo è prossimo al termine, così come dall’inizio di gennaio sono già scattate nuovamente le soglie ordinarie per accedere al prezioso aiuto. Questi sono in effetti i nuovi limiti previsti da inizio anno:

limite massimo per l’importo iSEE di 9.530 euro per famiglie con un massimo 3 figli;

limite massimo per lìimporto ISEE di 20.000 euro per famiglie con 4 e più figli.

Quali sono dunque i nuovi importi del bonus bollette elettriche di cui potranno usufruire le famiglie italiane che rientrano nell’incentivo? Come già riferito, gli importi dovuti non saranno più straordinari (dunque con somma extra) ma rientreranno nell’erogazione ordinaria precedente a settembre 2023. Di seguito, in elenco, le casistiche di incentivo previste per i nuclei familiari con più o meno componenti. Gli importi dichiarati saranno validi dall’inizio di aprile e permarranno fino alla fine del corrente anno, dunque al 31 dicembre.

Le famiglie di 1 o 2 componenti avranno un contributo per il 2024 non superiore a 142,74 euro, dunque di 11,7€ euro al mese;

avranno un contributo per il 2024 non superiore a 142,74 euro, dunque di 11,7€ euro al mese; le famiglie con 3 o 4 componenti beneficeranno di 183,00 euro fino a fine anno e dunque di 15 euro al mese;

beneficeranno di 183,00 euro fino a fine anno e dunque di 15 euro al mese; le famiglie con un numero di componenti maggiore di 4 godrà di 201,30 eruro fino a dicembre, ossia mensilmente di 16,5 euro.

