Facciamo spazio al bonus verde 2024 per giardini e terrazzi nell’ottica di modificare in meglio lo spazio green di propria proprietà, con opere significative e fisse. Proprio le zone verdi di case singole e condomini sono le protagoniste dell’incentivo che promette detrazioni fiscali a fronte della spesa sostenuta. Vediamo esattamente di cosa si tratta e come funziona la misura economica.

Cosa rientra nel bonus

Per beneficiare del bonus verde 2024 non si dovrà semplicemente svolgere interventi di manutenzione ordinaria a giardini e terrazzi come nel caso di potatura o acquisto di nuovi vasi e piante. L’incentivo si riferisce, ad esempio, alla realizzazione di pergolati, di giardini pensili, ma anche di fioriere di carattere permanente. Rientrano nello stesso incentivo anche la realizzazione di pozzi o di impianti di irrigazione.

In cosa consiste il bonus verde 2024 e a chi spetta

Il bonus verde 2024 garantisce una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 5 mila euro. Dunque il suo ammontare massimo è pari a 1800 euro, Tutto l’importo spettante sarà spalmato in 10 quote annuali di pari importo (dunque da 180 euro l’anno per 10 anni, se si sfrutterà la somma massima detraibile appunto).

Un chiarimento è d’obbligo sui beneficiari della misura. Il bonus verde 2024 è richiedibile per tutti i proprietari di immobili ad uso abitativo. Non è concesso invece in caso di negozi o uffici. Viene garantito tuttavia per immobili ad uso promiscuo, ma per una percentuale di importo detraibile non superiore al 18%.

Come si richiede?

Chi ha intenzione di usufruire del bonus verde 2024 dovrà prima sborsare di tasca propria la spesa per la ristrutturazione di giardini e terrazzi. Naturalmente, dovrà conservare le ricevute fiscali che attestano i lavori eseguiti e pagati con strumenti tutti tracciabili. In seguito. bisognerà produrre un autocertificazione nella quale si attesta la lista di tutti gli interventi svolti nel rispetto della normativa vigente. Passaggio finale e fondamentale sarà quello

di riportare le spese nella dichiarazione dei redditi. in particolare nel modello 730. Tutti i dettagli vanno inseriti nel quadro E con il codice 12.

