POCO ha presentato in via ufficiale nel mercato indiano il suo ultimo smartphone, il POCO X6 Neo. Questo dispositivo va ad inserirsi nella fascia media ed offre alcune caratteristiche sorprendenti. Andiamo subito a vedere insieme quali sono i prezzi e la disponibilità, oltre alle specifiche tecniche dettagliate dello smartphone appena lanciato.

Il nuovo POCO X6 Neo è disponibile nelle varianti di colore Astral Black, Horizon Blue e Marziano Arancione. Il dispositivo è disponibile in due opzioni di archiviazione: la variante da 8/128GB ha un prezzo di Rs.15,999 (che al cambio attuale corrisponde a circa 175 euro) e la variante da 12/255 GB ha un prezzo di Rs.17.999 (al cambio circa 200 euro). La vendita di accesso anticipato per il device inizierà oggi, mercoledì 13 marzo, alle 19:00 su Flipkart, mentre la vendita ufficiale inizierà il prossimo 18 marzo. Inoltre, la società offre uno sconto istantaneo di Rs.1000 (circa 11 euro).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il POCO X6 Neo è caratterizzato da un display OLED a 10 bit da 6,66 pollici con risoluzione FHD+ e 2400 x 1080pixel, luminosità di picco di 1000nits, frequenza di aggiornamento di 120Hz e frequenza di attenuazione PWM a 1920 Hz; sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 6080, abbinato a 8/12GB di RAMLPDDR4x, 128/256GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 e GPU Mali G57. Lato software il medio gamma esegue il sistema operativo Android 13 con interfaccia utente MIUI 14; quanto al comparto fotografico, offre sul retro una configurazione dual camera con un sensore principale Pro-grade da 108MP (f/1.7)e un sensore per la profondità di campo da 2MP; davanti, una fotocamera selfie da 16MP. Il device è poi alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W. Per quanto riguarda le altre caratteristiche e connettività, il telefono offre Bluetooth 5.3, WiFi 5, classificazione IP54, jack audio da 3,5 mm, singolo altoparlante, sensore di impronte digitali montato lateralmente.

