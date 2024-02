Recentemente, POCO ha introdotto la serie POCO X6 sul mercato globale, includendo i modelli X6 e X6 Pro. Questi dispositivi si distinguono per il loro design premium, specifiche di alta qualità ed un notevole rapporto qualità/prezzo. Adesso, l’attenzione si sposta verso un terzo modello, il POCO X6 Neo, che è emerso lo scorso novembre attraverso la sua presenza sul sito di certificazione BIS. Le ultime notizie sull’argomento provengono dall’insider @saaaanjjuuu, che ha condiviso informazioni riguardo al possibile periodo di lancio e alle specifiche del POCO X6 Neo attraverso un post su X (ex Twitter).

Il prossimo smartphone POCO X6 Neo di Xiaomi dovrebbe essere lanciato presto sul mercato indiano, probabilmente il prossimo di marzo. L’informatore ha indicato le specifiche chiave ed i prezzi previsti. Andiamoli a scoprire insieme. L’insider osserva che lo smartphone sarà probabilmente alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6080 e dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione 1080 x 2400 pixel e supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz. All’interno del dispositivo potrebbe essere presente anche una grande batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 33W. Si dice, inoltre, che il device abbia un corpo con grado di protezione IP54, resistente ad acqua e polvere, e un jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Per quanto riguarda il prezzo, l’informatore indica che il costo del nuovo POCO X6 Neo sarà inferiore a 15.000 rupie o intorno a 15.000 rupie, che al cambio attuale corrisponde a circa 170 euro. Per giunta, si dice che il prossimo smartphone X6 Neo sia la versione rinominata dell’ultimo dispositivo Redmi Note 13R Pro in base alla somiglianza dei loro numeri di modello. Quest’ultimo dispositivo vanta una potente configurazione di memoria con 12GB di RAM e un ampio spazio di archiviazione interno da 256GB. Il telefono esegue il sistema operativo Android 13, personalizzato con l’interfaccia utente MIUI 14, garantendo un’esperienza utente avanzata. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro è dotato di un sistema a doppio modulo, composto da un sensore principale da 108MP e un sensore di profondità da 2MP. Inoltre, per selfie e videochiamate, il device dispone di un sensore frontale da 16MP.

