Un paio di mesi fa, Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese la serie Redmi Note 13 5G, composta da tre smartphone tra cui: Note 13 5G, Note 13 Pro 5G e Note 13 Pro+ 5G. Il colosso tecnologico cinese dovrebbe lanciare presto in Cina un altro device, ovvero il Redmi Note 13R Pro.

In attesa del debutto di Redmi Note 13R Pro, il noto informatore di Xiaomi Kacper Skrzypek ha affermato che il prossimo smartphone della serie Note 13 sarà lanciato con il nome di POCO X6 Neo nel mercato indiano. Kacper lo ha condiviso su X (ex Twitter) postando uno screenshot che rivela alcuni dettagli chiave sul prossimo telefono. Inoltre, è stato mostrato anche che la variante indiana di POCO X6 Neo avrà il numero di modello 2312FRAFDI. Per chi ancora non fosse a conoscenza, secondo l’elenco di China Telecom, il Redmi Note 13R Pro ha il numero di modello 2311FRAFDC che conferma appunto che il POCO X6 Neo sarà di fatto un Redmi Note 13R Pro rimarchiato.

Il prossimo smarthone della serie X di POCO presenta il nome in codice oro, lo stesso del Redmi Note 13 5G. Questo sta a significare che il POCO X6 Neo, il Redmi Note 13R Pro e il Redmi Note 13 5G saranno simili tra loro per quanto riguarda le specifiche tecniche. L’informatore ha anche affermato che il dispositivo potrà sfoggiare sul retro un’impressionante fotocamera principale da 50MP o 64MP oppure ancora da ben 108MP. Secondo l’utente di X, la società probabilmente farà debuttare in India il POCO X6 Neo e il Redmi Note 13 5G. Entrambi i dispositivi sono stati individuati in un codice MIUI e potrebbero debuttare entro la fine del 2023. Insomma, non ci resta che aspettare la comparsa del POCO X6 Neo sui siti web di certificazione e benchmark già nei prossimi giorni.

