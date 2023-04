Al via la prevendita dei biglietti per i Pooh nei palasport nel 2023. Dopo il tutto esaurito allo Stadio San Siro di Milano e gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma, il gruppo annuncia altri appuntamenti dal vivo, stavolta nei palasport.

Sono in programma per l’autunno e riporteranno gli Amici per sempre dal vivo, in location più ristrette e a stretto contatto con i loro seguaci. Sold out anche i due concerti del 29 e 30 settembre all’Arena di Verona, annunciati per primi insieme alla ripresa dell’attività live.

C’è ancora grande fermento intorno ai Pooh, che hanno dichiarato di recente a Verissimo di voler dedicare una parte del concerto al compianto Stefano D’Orazio. La scomparsa dell’amico, del musicista, del compagno di vita, li ha tenuti lontani dalla scena per un po’. Nel 2023, però, i Pooh tornano insieme dal vivo per nuovi eventi.

La band italiana più longeva della storia della musica ha superato ormai i 50 anni di carriera ma non ha intenzione di fermarsi. Il 2023 sarà l’anno dei primi concerti dei Pooh in 4, con il ritrovato Riccardo Fogli ma senza Stefano D’Orazio, che si godrà lo spettacolo da una posizione privilegiata.

I biglietti per i concerti dei Pooh nei palasport sono disponibili su TicketOne, prezzi a breve disponibili.

I concerti dei Pooh nel 2023

6 LUGLIO – STADIO G. MEAZZA – MILANO SOLD OUT

15 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

29 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

30 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

6 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

7 OTTOBRE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

13 OTTOBRE – PALA ALPITOUR – TORINO

14 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE