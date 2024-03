Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone Android top di gamma, ma siete indecisi sulla scelta, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon all’ottima offerta del Google Pixel 8 Pro. Il device, grazie a uno sconto del 14% e ad un ulteriore coupon del valore di ben 100 euro da applicare in fase di acquisto, sarà vostro all’incredibile prezzo finale di soli 849 euro (invece di 1099 euro di listino). Potrete scegliere tra ben tre opzioni di colore, tra cui nero ossidiana, grigio creta e azzurro cielo, e per le ultime due colorazioni avrete anche la possibilità di acquistare subito il device pagandolo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Inoltre, lo smartphone è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e il reso è gratuito.

A seguire le principali specifiche tecniche: il Google Pixel 8 Pro presenta un ottimo display LTPO OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1344 x 2992 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+, 1600nits (HBM), 2400nits (peak) e protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca troviamo un processore nona-core Google Tensor G3 (4nm), abbinato a 12GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, e grafica Immortalis-G715s MC10. Lo smartphone è poi alimentato da una grande batteria da 5050mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 30W e wireless da 20W.

Quanto al comparto fotografico, il Google Pixel 8 Pro offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera con un sensore primario da 50MP (f/1.7, OIS), un ultra-grandangolare da 48MP (f/2.2, 126°) e un teleobiettivo 5X da 48MP (f/2.8, OIS); davanti troviamo una fotocamera per selfie da 11MP (f/2.2). Come connettività, il device offre rete 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, UWB, tipo di porta USB Type-C 3.2. Inoltre, è certificato con grado di protezione IP68 che lo rende resistente ad acqua e polvere. Lato software, esegue il sistema operativo Android 14.

