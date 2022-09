Il Samsung Galaxy A51 non ha ancora ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2022, ma il colosso di Seul sta lanciando un nuovo enorme upgrade per lo smartphone di fascia media. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma ha un peso di quasi 1GB (954,59MB). La release è stata distribuita in Germania e prevediamo che verrà rilasciata in più Paesi entro i prossimi giorni (arriverà in Italia a giro stretto, tenetevi pronti ad accoglierlo).

L’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A51 viene fornito con la versione firmware A515FXXU5FVG4. Secondo il log delle modifiche, il livello di patch di sicurezza è ancora luglio 2022. L’aggiornamento si concentra sul miglioramento della stabilità e dell’affidabilità del dispositivo (tutte cose che non dispiacciono affatto, ma che non spiegherebbero il peso tanto eccessivo dell’upgrade, che di certo nasconde tanto altro che speriamo di mettere a fuoco nei prossimi giorni).

ARTICOLI CORRELATI

Se siete in possesso di Samsung Galaxy A51 importato dalla Germania, potete scaricare il nuovo aggiornamento software tramite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Si consiglia di eseguire il backup di tutti i dati prima di avviare l’installazione (che non cancellerà alcunché, ma è sempre meglio premunirsi in certi casi). Fareste bene anche a verificare la percentuale di carica residua prima di far partire l’aggiornamento, così da evitare il telefono possa spegnersi durante il processo. Il produttore asiatico ha lanciato Samsung il Galaxy A51 all’inizio del 2020 con Android 10 integrato. Lo smartphone di fascia media ha poi ricevuto la One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno. Potrebbe ricevere il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo Android l’anno prossimo.

Continua a leggere su optimagazine.com