Michael Jackson, già accusato di abusi sessuali su minori, il 30 aprile 2004 si ritrova accusato anche di cospirazione per sottrazione di minori, estorsione e sequestro. Quattordici capi d’accusa contro il Re del Pop, che almeno dal 1993 occupa le prime pagine dei quotidiani internazionali per quel circo mediatico che lo marchia a fuoco come pedofilo.

Ne pagheremo le spese in quell’orribile scena di Scary Movie 3 di cui non citeremo mezza battuta. Il 30 aprile 2004 Michael Jackson ha cambiato due dei suoi quattro avvocati, nominando Thomas Mesereau e Susan Yu. I legali precedenti, si dirà, erano più interessati allo spettacolo che alla difesa del cliente.

Il Grand Jury, nell’aula del tribunale di Santa Maria (California), ha stabilito che le condizioni per incriminare Michael Jackson ci sono tutte e comunica al Re del Pop i nuovi capi d’imputazione. 14, come già detto, numero sufficiente per sbattere il mostro in prima pagina. Contro di lui pendono soprattutto le accuse di abusi sessuali su minori, che oggi lo rendono ancora vittima di uno stigma infame.

“Stigma infame”, perché nessuno degli accusatori porterà una prova che possa dimostrare l’attrazione sessuale di Michael Jackson verso i bambini. Non solo: molti di loro cadranno in contraddizione soprattutto nel caso degli Arvizo, che messi sotto torchio da Mesereau inciampano più volte nelle loro parole, cambiando spesso gli elementi.

Sostanzialmente, Michael Jackson avrebbe più volte abusato dei giovanissimi approfittando delle famiglie in difficoltà, arrivando addirittura a segregare i piccoli nella sua Neverland. Un enorme castello di odio sulle spalle del Re del Pop, che addirittura avrebbe somministrato dell’alcol alle sue vittime per stordirle. Tutto tremendo, proprio come il fango. Il 13 giugno 2005l’incubo finisce: Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti e 14 capi d’accusa.

Non è un pedofilo, né uno squallido approfittatore di indigenti. Wade Robson lo ha difeso più volte, salvo poi ritrattare tutto e accusare la popstar di aver abusato di lui. Lo fa nel 2013, quando Jackson è già morto e non può difendersi, e la sua “testimonianza” verrà riportata nel documentario Leaving Neverland di Dan Reed.

