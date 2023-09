Un’umanità variopinta ed eccentrica passa il Capodanno insieme in The Palace, nuovo film di Roman Polanski, di nuovo al Lido dopo L’Ufficiale e La Spia nel 2019. L’idea di fondo sembra quella di una commedia degli eccessi o satira politica, ma ciò che emerge è un risultato scarno e non efficace, che non raggiunge mai il tono polemico.

Il The Palace Hotel è uno straordinario albergo di lusso, situato tra le alpi innevate della Svizzera. Il rigido ma sempre disponibile direttore si prepara a festeggiare al meglio il Capodanno del 2000, e incita i suoi dipendenti a impiegare tutte le loro forze per essere impeccabili e mettersi al servizio dei loro ospiti. Sempre e comunque. Anche in situazioni spiacevoli.

E’ il 31 dicembre 1999 e l’idea della fine del mondo e del Millennium Bug spaventa quasi tutti. Intanto i facoltosi ospiti cominciano ad arrivare: c’è un gruppo di russi che fa una richiesta curiosa al direttore Hansueli; c’è un’anziana donna francese col suo cane che ha particolari necessità; c’è un chirurgo plastico di fama mondiale che ritrova alcune delle sue clienti; una coppietta che festeggia l’anniversario di nozze; un ex pornostar (Luca Barbareschi) e un’eccentrica star (Mickey Rourke).

Questa è solo l’apice della carrellata di personaggi bizzarri ed eccentrici che passeranno in rassegna al The Palace, e che costituiscono una prima parte piuttosto coinvolgente e anche divertente (è esilarante vedere questi borghesi ingordi, coi loro vizi, che si trovano in situazioni assurde, con buona pace dei dipendenti dell’hotel costretti a servirli).

La seconda parte perde un po’ quel zelo promettente per rilegarsi a una semplice commediola senza arte né parte, e i personaggi si trasformano in figure di sfondo piuttosto dimenticabili.

The Palace vuole fare Triangle of Sadness senza tuttavia riuscirci. Polanski non osa scavare (nonostante abbia messo molta carne sul fuoco), preferendo rimane in superficie. Non scende a giudicare i suoi personaggi, tutti facilmente detestabili, ma si limita a ridicolizzarsi rimanendo cauto ed evitando quindi la critica sociale.

Dopo la presentazione a Venezia80, The Palace uscirà nei cinema italiani dal 28 settembre.

